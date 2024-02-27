台男遭槍殺魂斷泰國！疑4名台人、1泰女涉案 不排除黑吃黑引殺機
在台灣遭通緝、身揹6起案件的44歲男子石茂強，非法偷渡泰國之後，於本月25日，被泰國警方發現，陳屍於「素萬那普機場」禁區旁某廢棄商店，其頭部有3處槍傷，疑似遭人行刑式槍殺，目前泰國警方已展開追查，也研判廢棄商店並非第一現場。泰國警方懷疑有4名台灣人、1名泰國人涉案，已通報刑事局交換情資調查。
記者林盈君／綜合報導
據了解，石茂強被發現陳屍於廢棄商店，住宅內有血跡，泰國警方也於現場發現約半公斤K他命，研判死者被槍殺之後棄屍，目前全面展開調查，初步懷疑4名台籍男子、1名泰籍女子涉案，5人犯案後已逃往柬埔寨。由於現場發現毒品K他命，不排除係因「黑吃黑」或分贓糾紛引殺機，泰國警方調閱監視器及查訪附近民眾，並提供我方涉案4名男子照片，刑事局正釐清身分。
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