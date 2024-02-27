偷渡泰國被槍殺！「幹架王」石茂強眷村出身 臉書透露逃亡沒工作
台灣44歲通緝犯石茂強，25日被發現陳屍泰國廢棄商店，其頭部有3處槍傷，疑似遭行刑式槍殺，對此，桃園地檢署證實，石茂強身揹「六條通」，除了強盜案判刑定讞未到案遭通緝，還因毒品案、交通過失傷害案等，遭桃園地檢署發布4次通緝，並因持有改造槍枝案審理未到案，被桃園地方法院於去年8月發布通緝。而石茂強偷渡出境逃往泰國，卻被發現遭槍殺身亡，目前泰國警方懷疑有4台人涉案，已與我方刑事局密切交流。
記者林盈君／綜合報導
據了解，石茂強出身中壢榮民新村，綽號「少爺」，過去曾與兄長涉及地販售海洛因、安非他命等毒品，也涉嫌與友人犯下持槍強盜案件，身揹6條通緝案件，當地警方的頭痛人物。石茂強熱愛重機，常在臉書分享有「重機界法拉利」之稱的杜卡迪重機，甚至炫富曬出勞力士綠水鬼，另外，石茂強也秀出身上刺青「幹架王」，最後卻因為遭通緝而偷渡泰國，最後魂斷異鄉。
去年5月間，友人於臉書上詢問「在那邊還順利吧？」，他則回「沒工作」，臉書簡介寫著「你永遠不會知道自己走的路會走到什麼地方」令人感到唏噓。目前泰國警方正積極追查，由於現場發現K他命毒品，因此不排除是黑吃黑引發殺機，但詳細案情還在調查中。
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