228紀念日優惠包！7-11美式、拿鐵買2送2　超商寄杯咖啡買20送20

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📍門市｜即起至2月28日
◾大杯美式買2送2，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯厚乳拿鐵買2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾英式紅茶買2送2，5折（原價35元、特價18元）
◾芋見想泥歐蕾買1送1，5折（原價85元、特價43元
📍門市｜即起至3月5日
◾中杯燕麥拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）
◾中杯精品燕麥拿鐵買2送1，6.7折（原價110元、特價73元）
◾特大杯燕麥奶茶買2送1，6.7折（原價70元、特價47元）
◾大杯黑糖珍珠燕麥奶買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）
◾大杯精品美式／拿鐵任2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）
📍APP｜即起至2月29日
◾濃萃美式6杯188元，6.3折（原價50元、特價31元）
◾濃萃拿鐵4杯188元，7.8折（原價60元、特價47元）
◾冰黑糖珍珠燕麥奶／咖啡珍珠歐蕾任4杯188元，6.3折（原價75元、特價47元）
◾香鑽水果茶4杯188元，6.7折（原價70元、特價47元）
◾冰精品燕麥拿鐵3杯188元，5.7折（原價110元、特價63元）
📍門市｜即起至2月28日（限指定支付）
◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）
📍門市｜2月28日
◾特大杯思樂冰買1送1，5折（原價45元、特價23元）
🟡萊爾富
📍門市、APP整買領取｜即起至2月28日
◾特濃美式買20送20，5折（原價55元、特價28元）
◾特濃拿鐵買20送20，5折（原價65元、特價33元）
◾新品甜莓風味系列享嚐鮮價49元，包括中杯冰/熱草莓風味拿鐵、大杯冰/熱草莓風味茶歐蕾、特大杯冰草莓風味氣泡QQ與特大杯冰葡萄風味氣泡。（原價55元，8.9折）
🟡OK超商
📍門市消費／繳費／寄取件加價購｜即起至3月6日
◾中杯美式，原價35元、特價25元
🟡星巴克
星巴克今起截圖就能爽喝「買一送一」優惠，2月26日至2月29日連續4天，憑星巴克網站首頁廣告、LINE官方帳號、Instagram、Facebook活動截圖春日幸福花瓣，於活動當日11:00-20:00至門市，購買兩杯特大杯/風味/冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待。
提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含 蜜桃百香抹茶那堤、星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
🟡85℃
慶祝「228小周末」，85℃祭出一日限定優惠，全台門市在2月28日當天，全時段大杯咖啡系列買2送1，大杯美式咖啡平均單杯47元，等於是6.7折。以及大杯咖啡系列的寄杯卡，原價買2張送1張，每張10杯，每組現省990元。