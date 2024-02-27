亞尼克關店爆生乳捲流血戰 編哥認禍首「惹到我這瘋子」嗆全弄倒
知名生乳捲品牌「亞尼克」日前宣布，3月17日起將關閉嘉義中正店、新莊幸福店等6門市，其中包含去年3月才剛進軍南投的草屯店，不到一年的時間就將火速收攤。亞尼克董事長吳宗恩今（27）上午10時親上火線說明「通路策略調整」，但其對手Gelovery「G老闆編哥」認了是亞尼克此波關店推手，嗆聲：「亞尼克連倒6間，不是因為轉型YTM，就是因為惹到我這個瘋子！」嗆聲要把亞尼克全弄倒。
記者徐銘穗/綜合報導
Gelovery生乳捲近期在媽媽團購社群相當火紅，號稱生乳捲比亞尼克好吃也更便宜，32條原味生乳捲打出4980元，相當每條不到156元。但單條原價為380元，與亞尼克原味生乳捲單條售價相同，且亞尼克也打出15條以上團購打76折免運，再送原味生乳捲1條，但換算單價還是比Gelovery略貴。
「G老闆編哥」昨（26）深夜在「美妝界的尖叫雞-G老闆編哥」粉專連續發文，先是認了亞尼克連關6門市與他有關，還嗆說：「我只好快馬加鞭，把它全部弄倒了！」還說聽聞亞尼克「整個財務狀況有問題」，提醒供應商「亞尼克叫貨要下貨收現金，不要放帳，不然到時全倒就好笑了」。
編哥也在粉專說明與亞尼克的恩怨情仇，表示最初因在社團爆料亞尼克勞資糾紛被告，他才開始做生乳捲，澄清非同行競爭，「我做生乳捲不就是要弄倒他」，批評亞尼克高價原料有灌水之嫌，還說亞尼克告他敗訴後又告其證人，「後續是我們互弄，結果亞尼克倒成一片，我當然嘲諷技能點滿、放鞭炮慶祝啊，不然勒？」
至於亞尼克董事長吳宗恩目前正在開記者會說明，稍後《NOWnews今日新聞》將隨時更新亞尼克說法與回應。