站回萬九！台股早盤再創新高 中小型股人氣旺、特用化學強勢走高
美股昨（26）日跌多漲少，台北股市今（27）日開高走高，早盤漲逾70點，再度站上萬九大關，來到19021點附近，再創歷史新高。權值王台積電早盤漲3元，來到701元，小漲0.2%，聯發科漲逾1%，領軍大盤，而今日AI股漲跌互見，中小型股人氣旺，特用化學股再度強勢走高，中華化飆漲停，記憶體、IC設計與重電族群也表現亮眼。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數下跌62.3點，或0.16%，收39069.23點；那斯達克指數下跌20.57點，或0.13%，收15976.25點；S&P 500指數下跌19.27 點，或0.38%，收5069.53點；費城半導體指數上漲48.43點，或1.05%，收4663.47點。科技股部份，美光、輝達股價走高。
雖然美股昨日跌多，但今日台股開高走高，早盤漲逾70點，再度站上萬九大關，來到19021點附近，再創歷史新高。權值王台積電早盤漲3元，來到701元，小漲0.2%。聯電、世界先進與力積電漲逾1%。其他重要電子股，聯發科、宏碁、大立光漲逾1%，宏達電漲3%。AI股漲跌互見，指標股緯創、廣達、緯穎小跌，技嘉漲0.5%，英業達在平盤附近。但仁寶、奇鋐、祥碩、華邦電、光寶科漲2到4%。
今日盤面焦點在中小型股，特用化學股再度強勢走高，中華化飆漲停，三福化漲8%、三晃漲7%，永光與勝一漲4到6%。記憶體族群表現亮眼，華邦電、創見、南亞科漲逾1%，品安漲6%、威剛漲3%多。
IC設計族群不遑多讓。旺玖飆漲停，安格漲6%，九齊、晶相光漲5%以上，群聯、矽統與神盾漲3%以上。另外，電力供應也紅通通，森崴能源、中興電、盛達漲3到4%多，泰藝與系統電漲逾2%。矽光子同樣強勢，上詮飆漲停，波若威與旺矽漲逾2%。