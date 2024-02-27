備戰五月天演場會、掃墓！高鐵短期增班58列次 3/1起搶票
繼黃色小鴨為高雄帶來觀旅人潮，3月底五月天接棒將舉行演唱會，加上因應民眾提前返鄉掃墓需求，高鐵今（27）日宣布，規劃自3/15（五）至3/31（日）連續三週實施週末短期增班，期間共增開58班次列車（南下35班、北上23班），並自3/1（五）凌晨零時起開放購票。歡迎旅客利用手機「T-EX行動購票」App（內含智慧語音訂票功能）、高鐵合作便利商店、網路訂票系統，各車站售票窗口及自動售票機預購所需車票，並提早於搭車前完成取票，以節省寶貴時間。
記者許若茵／台北報導
台灣高鐵公司表示，持續觀察運量變化，並規劃各種增班措施，以維護旅運品質。本次實施3月週末短期增班，即針對期間週末南下、北上不同旅運需求，增加開行班次。更於3/23、3/30兩個週六，於增開班次中特別規劃16班列車，均停靠彰化、雲林等站，以加強服務往返雲嘉南地區掃墓旅客需求，上述車次分別為南下：1305、1313、1317、1319以及北上1322、1324、1326、1328，歡迎在地旅客多加利用。
此外，台灣高鐵公司提到，將於3/24及3/31兩個週日，規劃晚間22:35自左營站發車1296車次跨日列車，以加強服務參加大型活動旅客。該車次列車抵達部分車站時間，將超過日常末班車到站時間（最晚至次日凌晨0時25分抵達端點站），台灣高鐵公司敬請搭乘該車次旅客，預先安排到站後交通接駁，確保行程順暢。
台灣高鐵企業網站（購票資訊）及「台灣高鐵」App新增「輪椅座訂位」選項，可快速連結「數位客服」，提供行動不便有輪椅座位需求旅客更友善及便捷的票務服務，歡迎多加利用。