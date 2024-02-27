今年來這3檔ETF受益人周周增　00919人氣績效雙冠王

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2、精準高息：以實際宣告股利為篩選條件之一，非預估或歷史股利。3、精準領息：00919會在5月底將已配息的個股排除，其他檔台股高息ETF則可能會將已配息的個股納入ETF當中。整體而言就是精準的配置高股息股票，同時避開配息不如預期的行情股。
群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，台股科技股由護國神山台積電帶領，新春開盤即跳空創下新高，整體市場對於類股的著墨仍集中在AI相關題材，從上游晶片到周邊零組件乃至下游組裝業者，股價表現均相當強勢。
加上2024年科技產業將受惠手機、PC等傳統消費性電子需求復甦，回補庫存的復甦需求加上AI趨勢的擴散，2024年台股上市櫃企業獲利可望由科技業領頭恢復成長軌道且能見度延續至2025年。
謝明志指出，短線上，股市氣氛仍佳，惟股市漲多後須提防過熱的修正；中長期隨全球主要央行貨幣政策轉為正常，以及經濟循環回到上升軌道，台股受惠科技產業庫存持續回補以及電子零件規格持續升級，多頭則可望持續發展。投資建議上，可趁大盤漲多拉回時布局看好的成長型產業及類股並長線持有。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。