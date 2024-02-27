檢偵辦海巡過失致死 管碧玲：過失表示不是故意、不做任何論斷
陸籍快艇本月中越界闖入金門海域遭海巡署人員追緝，卻因拒檢蛇行翻覆造成2名漁民死亡，事件引發台海情勢緊張，全案檢察官朝刑責5年以下的過失致死罪嫌偵辦，對此海委會主委管碧玲今（27）日表示，過失就表示不是故意的，自己不願意做任何論斷，必須不偏不倚、大公無私，讓檢察官還原真相，這是基本立場，也希望大家靜待司法偵查結果。
記者陳威叡／台北報導
對於陸籍快艇拒檢釀2死事件，檢方朝過失致死罪嫌偵辦，管碧玲受訪說，過失就表示不是故意的，自己也不願做任何的論斷，整起事件一開始都是對外說明，海巡有他的說法，自己也看了行政調查報告，作為長官是相信他們的。
管碧玲表示，整起事件自己必須不偏不倚、大公無私，讓檢察官還原真相，這是基本立場，檢方朝過失致死偵辦，表示法治國家對人權保障非常成熟，但最後會不會是過失致死還需偵查，過失致死以及執法過當，願意接受檢視，靜待檢察官的調查結果。
管碧玲強調，必須大公無私來接受最後還原真相，台灣法治在這部分非常專業成熟，希望大家靜待司法偵查結果，希望死者家屬、談判團隊代表與中國官方，都能用這樣的態度，相信司法偵查。媒體追問是否沒有畫面，管碧玲澄清，雷達畫面交給檢方，這部分請大家放心。