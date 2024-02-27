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陳俊翰病逝、今舉辦告別式！密西根大法學院長「親撰悼文」內容曝

▲民進黨不分區被提名人、律師陳俊翰因病過世，今（27）日上午將舉行告別式。（圖／翻攝林志潔臉書）
▲民進黨不分區被提名人、律師陳俊翰因病過世，今（27）日上午將舉行告別式。（圖／翻攝林志潔臉書）

記者林盈君／綜合報導

本月11日，民進黨不分區被提名人、律師陳俊翰因病過世，今（27）日上午將舉行告別式，而協助家屬治喪事宜的陽明交大教授林志潔，26日也在臉書上，貼出收到美國密西根大學法學院院長羅格（Kyle Logue）所親撰的悼謁文，林志潔表示，已將悼謁文協助翻譯完成，將會在告別式朗讀，敬供不能前來的朋友們參考，希望讓更多人知道密西根大學師生校友們，對俊翰的敬佩與不捨。

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林志潔也指出，非常感謝這幾天來，孫一信老師、柯建銘總召和辦公室翁主任、俊翰的好友章至鈞先生，以及民進黨中央和許多行政同仁和親朋好友的協助，也希望儀式能順利圓滿。也表示陳俊翰的「紀念小冊」已印好，欲索取的民眾可以來辦公室領取。

▲美國密西根大學法學院院長羅格（Kyle Logue）所親撰的悼謁文。（圖／翻攝林志潔臉書
▲美國密西根大學法學院院長羅格（Kyle Logue）所親撰的悼謁文。（圖／翻攝林志潔臉書
美國密西根大學法學院院長羅格（Kyle Logue）親撰悼謁文：

大家好，我是密西根大學法學院院長Kyle Logue，謹代表密西根大學法學院對陳俊翰博士的離世，致上最大的哀悼之意。

俊翰是我們密西根大學深愛的成員，他在2017年獲得本校的法學碩士學位，在2022年獲得法學博士學位。在密西根大學就讀期間，俊翰展現出強烈的研究熱誠，積極參與課程，在人權議題的討論上尤其投入。俊翰的博士論文主題是：平等、不歧視與合理調整─以比較法觀點論聯合國身心障礙者權利公約，本論文用比較法的觀點，檢視法律與政策是否關照到身障者的需求，以及身障者的權益是否受到確保。俊翰的研究目的是希望從法制、從政策和其他各種不同的面向，來改善台灣身障者的處境。

密西根大學法學院的師生職員們都記得俊翰，他的笑容、他的幽默感、他與同學的互動、還有他求知若渴的好奇心，都讓我們留下深刻的印象。俊翰非常喜愛密西根大學法學院和法學院所在地安娜堡（Ann Arbor）。

在此，我們也要對俊翰的媽媽謝季珍女士致上崇高的敬意。謝女士陪伴俊翰來到安娜堡，幫助俊翰度過了充滿挑戰的求學時光，在這個失去了俊翰的艱難時刻，我們的心與您同在。

密西根大學將永遠銘記俊翰，俊翰對社會改革與身障者的權利保障，有著遠大的理想，他的離世是巨大的損失，我們傷痛並深沉的哀悼。

密西根大學法學院院長

Kyle Logue 謹誌


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