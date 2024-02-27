陳俊翰病逝、今舉辦告別式！密西根大法學院長「親撰悼文」內容曝

我是廣告 請繼續往下閱讀
美國密西根大學法學院院長羅格（Kyle Logue）親撰悼謁文：
大家好，我是密西根大學法學院院長Kyle Logue，謹代表密西根大學法學院對陳俊翰博士的離世，致上最大的哀悼之意。
俊翰是我們密西根大學深愛的成員，他在2017年獲得本校的法學碩士學位，在2022年獲得法學博士學位。在密西根大學就讀期間，俊翰展現出強烈的研究熱誠，積極參與課程，在人權議題的討論上尤其投入。俊翰的博士論文主題是：平等、不歧視與合理調整─以比較法觀點論聯合國身心障礙者權利公約，本論文用比較法的觀點，檢視法律與政策是否關照到身障者的需求，以及身障者的權益是否受到確保。俊翰的研究目的是希望從法制、從政策和其他各種不同的面向，來改善台灣身障者的處境。
密西根大學法學院的師生職員們都記得俊翰，他的笑容、他的幽默感、他與同學的互動、還有他求知若渴的好奇心，都讓我們留下深刻的印象。俊翰非常喜愛密西根大學法學院和法學院所在地安娜堡（Ann Arbor）。
在此，我們也要對俊翰的媽媽謝季珍女士致上崇高的敬意。謝女士陪伴俊翰來到安娜堡，幫助俊翰度過了充滿挑戰的求學時光，在這個失去了俊翰的艱難時刻，我們的心與您同在。
密西根大學將永遠銘記俊翰，俊翰對社會改革與身障者的權利保障，有著遠大的理想，他的離世是巨大的損失，我們傷痛並深沉的哀悼。
密西根大學法學院院長
Kyle Logue 謹誌