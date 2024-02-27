113學測五標出爐！數A頂標12級分、近4年最高　自然滿級分增千人

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113學測共12萬172人報考，比去年增加1621人；各科選考人數，國、英接近100%，數A為75.57%、數B為82.4%、社會79.82%、自然選考人數最少，僅65.13%。
大考中心副主任岳修平指出，國文和英文考科選考人數逐年遞增，數A考科選考人數與百分比亦逐年增加。數B考科選考人數與百分比以112學年度為最多，113學年度次之，111學年度較少。社會考科歷年選考人數與百分比趨勢與數B考科接近，以112學年度為最多，113學年度次之，111學年度較少。自然考科歷年選考人數與百分比趨勢與數A考科接近，呈現逐年增加趨勢。
新課綱希望學生適性發展、降低考科，才有選考機制，但今年6科全選人數占40.74%仍為最高，且逐年略升；其次為選考4科者，占比為28.43%，其中以選考「國英數A數B社」組合最多，選考4科者占28.57%，其中以選考「國、英、數B、社」者為最多。
今年各科5標成績，國文依序為13、12、11、9、8級分；英文為13、11、8、5、3級分；數A為12、10、7、5、3級分；數B為12、9、6、4、3級分；社會為13、12、10、8、6級分；自然是13、12、9、6、5級分。國文、英文整體與去年大致相同，數A頂標、社會頂標，皆較去年提升1級分。
岳修平說，數A考科113學年度五標與112學年度相比，頂標、前標略升，底標略降；相較於111學年度，頂標與前標上升，均標、後標略升；近3年頂標與前標逐年提升。數B考科113學年度五標與112學年度相比，頂標維持相同，前標、均標略降；相較於111學年度則頂標略降，前標與均標下降。
各科級分人數分布顯示，國文考生較多分布在10至12級分之間；英文分布相對平均，3至13級分的人數百分比都在5%~10%之間；數A考生則是4至7級分人數最多；數B考生成績分布也相對平均，3至7級分的人數百分比接近10%；社會考生成績則是9至12級分較多；自然考生分布平均，5至13級分的人數百分比接近10%。
以滿級分人數來看，國文為2970人、英文3677人、數A為1333人、數B為1278人、社會2277人、自然2631人，其中數B較去年減少458人、自然增加1087人。
岳修平說，數B此次頂標跟滿級分人數沒有下降，有些人反映今年數B偏難，但主要是對中高分群的人來說稍難，整體看來，非選擇得分率有上升，與選擇題的得分率相近，代表今年非選題有簡單一點，整體試卷難易度未增；自然科則穩定、維持得很好，頂標、級分人數、百分比分布狀況較平均。