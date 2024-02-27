亞尼克關店爆生乳捲流血戰　編哥認禍首「惹到我這瘋子」嗆全弄倒

下面太乾「％％％會痛」！陰道雷射回春、解決漏尿　9成恢復行房

▲部份女性因陰道乾澀，導致房事不順，或是產後長期漏尿，嚴重影響生活品質。（示意圖／取自Shutterstock）
▲部份女性因陰道乾澀，導致房事不順，或是產後長期漏尿，嚴重影響生活品質。（示意圖／取自Shutterstock）

家庭消費中心／綜合報導

性行為是生活潤滑劑，某些女性卻苦於陰道乾澀，導致房事不順，或因生產造成長期漏尿，嚴重影響生活品質。醫師說，目前有多篇大型研究證實陰道雷射可改善生殖泌尿道症狀，且無明顯作用，患者經治療後高達9成重拾性生活，提供有類似苦惱的民眾參考。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台北市立聯合醫院中興院區婦產科主治醫師林季瑤說，女性在產後哺乳期或更年期前後，或接受婦癌乳癌治療，都可能因雌激素下降，造成生殖泌尿道粘膜萎縮、乾澀、彈力下降，產生陰道鬆弛、乾澀、搔癢、疼痛，及反覆泌尿道感染，甚至頻尿、漏尿等症狀。

▲郭安妮指出，「應力性尿失禁」是指患者在腹腔用力時，如：咳嗽、打噴嚏、跑跳、放聲大笑或提重物時，就會不自主漏尿，因此漏尿和年紀沒有絕對的關係。（圖／ingimage）
▲不少女性在生產後，只要咳嗽、打噴嚏、跑跳、放聲大笑或提重物時，就會不自主漏尿。（圖／ingimage）
針對這類問題，口服女性賀爾蒙、外用賀爾蒙藥膏，約有10~25%的改善幅度，但若屬賀爾蒙高感受性的癌症或哺乳中女性，則適合使用陰道雷射治療，一般療程建議每月1次、連續3次標準治療，每次療程僅10分鐘，而且不必麻醉、住院，門診即可完成，治療後約可改善70%，效果可持續約6~12個月。

林季瑤指出，陰道雷射治療的原理是將略高於生理溫度的熱能束打入皮膚真皮層，可促進生長因子的合成，達到組織重塑的效果；目前有數篇大型的回顧性論文證實，陰道雷射可增加陰道的內膜厚度、上皮細胞中纖維細胞數量，及陰道內膜組織的肝醣含量，進而緩解更年期生殖泌尿道症狀。

此外，在所有接受雷射治療的病人中，並無嚴重的副作用報告，且性生活滿意度明顯提高，約90%的患者在治療後恢復性生活。

林季瑤表示，陰道雷射治療一般不會有疼痛，只有在接近陰道開口時會感覺溫熱，但治療後2~3天內陰道可能有輕微的分泌物或微量粉紅色出血，且1週內應避免性生活；目前衛生福利部已核准此治療用於改善婦科症狀，但未納入健保給付，屬自費項目，若有相關需求應至婦產科尋求專業評估。

🟡陰道雷射4對象不宜：
1、陰道或骨盆腔有急性、嚴重的發炎或感染。
2、陰道出血時，包括經期中、產後惡露或不明原因的出血。
3、子宮頸、陰道、外陰有惡性腫瘤，正在接受化放療的病人。
4、孕婦。

50歲以上半數中招！攝護腺肥大拖延恐敗腎　新手術不陽痿、不漏尿

「地中海飲食」擊敗30種飲食法奪冠！保骨效果超強　外食族最適合

250萬糖尿病患者注意！腎病變、心衰竭風險高　吃對這藥遠離洗腎

失眠、睡不好恐心律不整！成人每晚睡眠時數出爐　睡前別碰3食物

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞