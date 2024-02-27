下面太乾「％％％會痛」！陰道雷射回春、解決漏尿　9成恢復行房

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針對這類問題，口服女性賀爾蒙、外用賀爾蒙藥膏，約有10~25%的改善幅度，但若屬賀爾蒙高感受性的癌症或哺乳中女性，則適合使用陰道雷射治療，一般療程建議每月1次、連續3次標準治療，每次療程僅10分鐘，而且不必麻醉、住院，門診即可完成，治療後約可改善70%，效果可持續約6~12個月。
林季瑤指出，陰道雷射治療的原理是將略高於生理溫度的熱能束打入皮膚真皮層，可促進生長因子的合成，達到組織重塑的效果；目前有數篇大型的回顧性論文證實，陰道雷射可增加陰道的內膜厚度、上皮細胞中纖維細胞數量，及陰道內膜組織的肝醣含量，進而緩解更年期生殖泌尿道症狀。
此外，在所有接受雷射治療的病人中，並無嚴重的副作用報告，且性生活滿意度明顯提高，約90%的患者在治療後恢復性生活。
林季瑤表示，陰道雷射治療一般不會有疼痛，只有在接近陰道開口時會感覺溫熱，但治療後2~3天內陰道可能有輕微的分泌物或微量粉紅色出血，且1週內應避免性生活；目前衛生福利部已核准此治療用於改善婦科症狀，但未納入健保給付，屬自費項目，若有相關需求應至婦產科尋求專業評估。
🟡陰道雷射4對象不宜：
1、陰道或骨盆腔有急性、嚴重的發炎或感染。
2、陰道出血時，包括經期中、產後惡露或不明原因的出血。
3、子宮頸、陰道、外陰有惡性腫瘤，正在接受化放療的病人。
4、孕婦。