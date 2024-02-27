NBA／ESPN爆詹皇尋求簽「9位數」巨約！長留湖人 可能在約內退役
「詹皇」LeBron James到底會不會留在洛杉磯湖人呢？近期傳聞似乎大幅轉向，ESPN知名記者近期Brian Windhorst在ESPN節目「First Take」上表示，詹皇不僅會和湖人續約，還透露詹皇可能會簽下一份高於現在的「破億」長約，並不無可能在合約內選擇退役。
記者黃建霖/綜合報導
Brian Windhorst可說是「詹皇專家」，在克里夫蘭騎士時期就專注於跑James的新聞，甚至被後者親切地稱為「我的3個老婆」之一。上個月，Windhorst在其播客節目「The Hoop Collective」上，表示他不清楚James是否會重返湖人隊，只能確定他下個賽季絕對不會退役。
不過Windhorst最近改變了對LeBron James休賽季計劃的看法，不僅認為詹皇將會留在湖人隊，而且還拋出了潛在的續約合約數字，「我認為James打算在休賽季與湖人隊簽下一份總價為9位數的多年合約，這將比他現在正在進行的合約還要大。」
2022年，James與湖人簽下一份2年9710萬的合約，已經39歲的他若簽下超過3年以上的長約，將很難保證他可以一直保持目前的競技狀態。Windhorst補充說，即使James簽下一份平均年薪6000萬美元、最長可達3年的續約合同，也不能保證他不會在合約結束前退役。
James目前的合約只走了一年，他下賽季擁有年薪5140萬美元的球員選項，除非受傷，否則他很可能會拒絕。