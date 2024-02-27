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周曉涵被爆復合小鮮肉！昔PO床上運動片曬愛　本尊4字回應了

▲周曉涵（左圖左）與小7歲大馬男星蘇熙喆（左圖右）被爆復合。（圖／翻攝周曉涵IG）
▲周曉涵（左圖左）與小7歲大馬男星蘇熙喆（左圖右）被爆復合。（圖／翻攝周曉涵IG）

記者羅凌筠／綜合報導

螢幕女神周曉涵2019年拍攝電影《震撼擂台》，與同劇小7歲的馬來西亞男星蘇熙喆傳出緋聞，2年前還因周曉涵誤PO在床上的雙人瑜伽片，被視為愛的鐵證，不過周刊爆料兩人去年分手，近期又悄悄復合，對此周曉涵堅稱單身，支支吾吾否認：「他不是啦。」

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▲▼周曉涵在華西街擺拍，服裝小秀性感。（圖／翻攝自周曉涵IG）
▲周曉涵單身中，自爆被2個圈外人追求。（圖／翻攝自周曉涵IG）
周曉涵在廣州拍戲與蘇熙喆結緣，暱稱他為「馬來西亞小哥哥」，有一陣子蘇熙喆因為新冠肺炎，暫時住在台灣，偶爾出入周曉涵的家，陪周爸爸一起喝酒，加上周曉涵弟弟移居澳門，房間沒人用，周爸爸見蘇熙喆待太晚，就會請他睡在那裡。

▲蘇熙喆外型俊俏，曾在周曉涵的八點檔《機智校園生活》軋一角。（圖／翻攝蘇熙喆IG）
▲蘇熙喆外型俊俏，曾在周曉涵的八點檔《機智校園生活》軋一角。（圖／翻攝蘇熙喆IG）
2年前，周曉涵PO出與蘇熙喆在床上玩雙人瑜伽的影片，蘇熙喆只穿一條四角褲，用雙臂、小腿撐住周曉涵，事後周曉涵解釋因為酒醉玩真心話大冒險，輸了就挑戰上傳抖音幾小時，清醒後很後悔，「下定決心再也不喝了」。

直到周曉涵拍攝八點檔《機智校園生活》時，緋聞男友蘇熙喆還有軋一角，演黑道反派「囂張」，不過去年開始有情變風聲出現，豈料知情人士又爆料，兩人悄悄復合，周曉涵否認傳聞，接受《NOWnews今日新聞》訪問時表示自己單身，「身邊聊得來的對象是有，觀察了幾個月吧。」

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