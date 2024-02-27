洪秀柱評海巡「草螟弄雞公」 雙北3女議員向北檢告發誹謗罪
海巡署14日在金廈海域因追捕中國船艇越界捕魚，釀2名中國漁民死亡，但因沒有監視器可還原事發經過，目前兩岸仍各說各話。新北市議員黃淑君、陳乃瑜、台北市議員林延鳳認為，有多位國民黨政治人物無視中國「三無船舶」非法越界拒檢的事實，反過來責怪台灣海巡人員，其中，前國民黨主席洪秀柱21日還在臉書以「草螟弄雞公」、「蓋頭鰻」 等辱海巡護漁之舉，今（27）日前往台北地檢署，對洪秀柱告發《刑法》第310條誹謗罪。
記者潘千詩／台北報導
黃淑君表示，會告發洪秀柱主要原因是她過去曾是中國國民黨的黨主席，也曾任短暫國民黨的總統候選人，她對外的發言具有代表性，但她對於海巡事件的發言喪失台灣主權意識，傷害台灣民主，台灣拒絕這種配合中國在地協力的認知作戰不斷發生，以此告發，希望目前檯面上政治人物、有代表性的發言者有所警惕。
林延鳳表示，中國漁船違法越界是原因，不要倒因為果，洪秀柱的發言，不僅傷害台灣人對於法治的信任，也傷害台灣海巡署執法的正當性及合理性，洪秀柱不去思考中國漁船先違法越界，反而譴責台灣執法的海巡署，顯然是認知作戰，而且嚴重傷害台灣民主。
林延鳳指出，洪秀柱2月23日還曾陪同有網紅身份的汪小菲，說要去見他的兒媳婦，一起做直播，如果覺得中國那麼好，又在台灣發表荒謬言論，呼籲洪秀柱是否加入中國演藝圈，跟汪小菲母親一起直播帶貨。