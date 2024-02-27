3個月體重狂掉20公斤　醫揪出原因…

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亞洲大學附屬醫院家醫科主治醫師吳佾璇表示，體重減輕是門診很常見的問題，不過有意義且非意願性的體重減輕，目前並沒有公認的標準，常用的定義是指體重在6個月內降低至少5%，就會視為異常，至於造成體重減輕的原因很多，大部分可以經由醫學檢查找出根源，前述患者經過幾個月的藥物治療，體重終於慢慢回升，原本的心悸、失眠也都改善了。
吳佾璇指出，最常見造成體重減輕的原因為腸胃道相關疾病，惡性腫瘤則約佔四分之一，內分泌疾病（包含甲狀腺機能亢進、糖尿病等）、慢性感染或發炎（如肺結核、愛滋病、自體免疫疾病等），以及心、肺、腎、神經系統的疾病、藥物的副作用，皆有可能導致體重減輕。
值得注意的是精神疾病，特別是憂鬱症，約佔所有原因的十分之一，比例也不低，這個觀點與中醫所說的「肝木剋脾土」不謀而合，反映了情緒對於食慾及消化功能的影響。
另外，吳佾璇強調，若家中長輩出現暴瘦情況，除了上述原因之外，也要考慮嗅覺及味覺的變化，致使老人家的胃口變差，也可能是咀嚼與吞嚥功能退化，影響食物營養攝取，或者因行動或社會問題而備餐困難，同時也需要排除脫水、肌少症等問題，另外，老年憂鬱症也可能出現不典型的表現，且常以身體症狀而非情緒症狀呈現，這點容易被忽略。
最後吳佾璇提醒，民眾應養成定期量測體重的習慣，如出現體重減輕的症狀，可先自行評估是否有食量或進食頻率減少，或者活動量增加而無相對應的增加飲食等，若排除刻意減重，應積極就醫尋找體重下降的原因。