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「這名女星」曾意外掀生乳捲戰爭　亞尼克vs. Gelovery口味比一比

▲亞尼克近期將連關6門市，讓與Gelovery的生乳捲戰爭浮出檯面。（圖／記者蕭涵云攝）
▲亞尼克近期將連關6門市，讓與Gelovery的生乳捲戰爭浮出檯面。（圖／記者蕭涵云攝）

記者徐銘穗/綜合報導

亞尼克近期將陸續關閉嘉義中正店、新莊幸福店等6門市，意外讓與對手Gelovery的生乳捲戰爭浮出檯面！Gelovery和亞尼克的生乳捲之戰由來已久，女星詹子晴（ㄚ頭）去年10月曾在粉專推薦亞尼克新品生乳捲，強調「一生必嚐」，但遭大批網友洗版：一生一定要吃過的生乳捲是Gelovery，意外引戰。

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生乳捲號稱是生乳捲界勞斯萊斯，價格卻比亞尼克便宜，近期在媽媽團購社團相當火紅。究竟亞尼克和Gelovery生乳捲哪個好吃？曾有網友分享Gelovery與亞尼克生乳捲PK，表示Gelovery生乳捲表面有孔洞，但有在包裝備註是正常現象，試吃認為亞尼克蛋糕體口感比較細緻。

▲詹子晴曾盛讚亞尼克Weiss 生巧克力生乳捲是「一生必嚐」。（圖／翻攝詹子晴臉書）
▲詹子晴曾盛讚亞尼克Weiss 生巧克力生乳捲是「一生必嚐」。（圖／翻攝詹子晴臉書）
網友說，亞尼克最好吃的生乳捲還是原味，「一口咬下滿滿輕盈的鮮乳感，蛋糕體細緻保有濕度」，而Gelovery蛋香味較濃郁，但吃起來比亞尼克乾，但認為亞尼克生乳捲售價偏貴，Gelovery贏在促銷模式多元，只是因甜點效期有限，要找人團購分食難度較高。

另外，也有網友在Dcard發文評價Gelovery生乳捲，指出對奶油控來說，Gelovery原味生乳捲奶油很清爽不死甜，試會在回饋的品項，雖然也認同「蛋糕體有點乾」評論，但認為習慣搭配茶食用，對她而言不算太大的缺點。

▲Gelovery原味生乳捲。（圖／翻攝Gelovery官網）
▲Gelovery原味生乳捲。（圖／翻攝Gelovery官網）

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