共享單車前30分鐘免費！柯文哲批不是騎著玩 蔣萬安說話了
台北市長蔣萬安今（27）日召開記者會，宣布從明日開始將恢復YouBike前30分鐘免費政策。前台北市長、民眾黨主席柯文哲今日反批，YouBike當時設計說希望是交通使用，而不是休閒使用，或者是騎著玩的。每一項政策推出都有政策目的，現在應該重視到節能減碳的使命，北市更該迎頭趕上。
記者呂炯昌／台北報導
柯文哲今日上午再度前往民眾黨立院黨團開會，會後受訪時被問起蔣萬安恢復YouBike前30分鐘免費政策，柯文哲表示，當年完全免費，市府就發現1個月使用一次YouBike的占全部次數的70％，表示說不是用在通勤，是用在好玩或臨時起意，例如外縣市來台北當作好玩這樣騎，YouBike當時設計說希望是交通使用，而不是休閒使用，或者是騎著玩的，所以當時是有這目的。
北市府今日上午舉行「北市減碳綠運輸 騎YouBike前30分鐘免費」記者會，媒體詢問柯文哲說YouBike是交通使用，而不是休閒使用，或者是騎著玩的，蔣萬安回應表示，台北市目標是階段性達到2050淨零碳排，2030年要達到40%，除了居住、廢棄物處理，更重要是從交通，希望全面努力，希望市民使用YouBike，成為主要交通運具，各項困難會一ㄧ克服，因為有相關的配套。
蔣萬安表示，每一項政策推出都有它很重要的政策目的，在8年、10年前就應該重視到節能減碳、淨零碳排這個重要的使命，當全世界各國、各主要城市推出綠運輸，北市更需要迎頭趕上，推出的政策都是以永續概念為前題。