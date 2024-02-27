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不輸櫻花林！武陵油菜花田美景曝光　為拍照入田踩踏將破財1500

▲台中市武陵農場油菜花田盛放，映照遠方櫻花林更加繽紛。（圖／武陵農場提供，2024.02.27）
▲台中市武陵農場油菜花田盛放，映照遠方櫻花林更加繽紛。（圖／武陵農場提供，2024.02.27）

記者顏幸如／台中報導

武陵櫻花季剩即將進入尾聲，昨天農場小編直播介紹花況時，感慨場方辛苦栽種的油菜花田被遊客踩死，一名中年婦人竟當場示範「如何為拍美照踩死油菜花」，畫面同步在鏡頭前播出，引起網友批評。小編今天表示，自己沒公權力只能柔性勸導，若被國家公園警察看到，依《國家公園法》「第一次罰1500、第二次罰3000」。

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為期3周的台中市和平區武陵農場櫻花季，即將於29日劃下句點，近來主力品種紅粉佳人正在陸續掉花，但農場內仍有其他美景可賞，鮮亮廣袤的油菜花田就是其中之一。

▲台中市武陵農場油菜花田盛放，置身其中有如來到歐洲。（圖／武陵農場提供，2024.02.27）
▲台中市武陵農場油菜花田盛放，置身其中有如來到歐洲。（圖／武陵農場提供，2024.02.27）
昨天上午武陵農場小編直播介紹花況，感慨場方辛苦栽種的油菜花田，硬生生被遊客踩死不少，一名中年婦人居然在鏡頭前走進已被踩出一條路的花田，任憑小編阻止還是硬要拍照，還連說三次「對不起」、「沒關係我們一下就拍好了」。網友氣炸留言「她知道全國都在看嗎？」「水準和爬櫻花樹的大媽有得拚」。

武陵農場小編今（27）日表示，今年的櫻花季有22天，遊客非常多，脫序行為也不少，最常見的就是拉扯櫻花枝條、硬踩花田，他是行政助理沒有執法權，只能柔性勸導，若這些行為被國家公園警察看到，依《國家公園法》罰則，初犯罰1500元、累犯罰3000元，呼籲遊客要自重。

「妳知道全國都在看嗎？」大媽踩花田拍美照　武陵小編直播全都錄

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