宏達電推「VIVE XR Elite」商業版！持續擘建完整元宇宙生態圈

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宏達電董事長暨執行長王雪紅表示，每年XR產業都致力於提供更多創新，以促進人類的進步。在2023年，宏達電不僅協助年長者獲得全新的體驗，同時還優化了醫學診斷工具，更成功將VR頭戴裝置應用於國際空間站，以支援太空環境下的心理和身體健康。此外，VIVE Arts攜手奧塞美術館，透過獨特的沉浸式體驗，深度詮釋了梵谷的最終作品。XR技術正不斷激發全球人們的靈感，而其中的可能性是無窮盡的。
今年MWC以「Future First」為主題，聚焦5G and Beyond、物聯網、人性化AI、工業4.0。宏達電於MWC 2024上展示全方位定位追蹤技術，從最新的VIVE自定位追蹤器實現虛擬分身（Avatar）逼真動作，到領先業界的VIVE 大場域實景娛樂應用技術（Location-Based Entertainment）提供多人共同參與的沉浸擬真體驗。
同時，HTC G REIGNS 強大的5G創新應用「5G專網解決方案及VR串流技術」，提供高品質、低延遲通訊的大型無線化XR體驗。現場演示如何透過5G專網技術享受華麗精緻的多人VR沉浸式互動展演。
另外，宏達電指出，VIVERSE for Business推出一系列全新功能，包括AI工具，以及支援VIVE自定位追蹤器和VIVE全臉追蹤器。新的AI功能涵蓋AI個人助理，可當個人導遊，提供使用者在探索世界中各項訊息。AI個人助理還能擔任語音助手，執行諸如更新使用者個人行事曆等任務，還支援語音轉文字轉錄和即時翻譯成八種語言功能，使來自不同文化的人們可以更輕鬆地進行交流。
本次展會的另一重要焦點是VIVERSE獨家的Polygon Streaming技術，這是一項革命性的進步，特別適用於實現現實與數位世界的無縫整合。Polygon Streaming技術具有渲染快速拆解高品質3D模型的能力，能夠在不損失細節的情況下自動優化3D模型，因此可在各設備和瀏覽器上實現高精細的解析度。