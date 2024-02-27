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宏達電推「VIVE XR Elite」商業版！持續擘建完整元宇宙生態圈

▲「VIVE XR Elite」為宏達電推出的一款「頭戴式顯示器」，公司於此次MWC發布「商業版」。（圖／宏達電提供）
▲「VIVE XR Elite」為宏達電推出的一款「頭戴式顯示器」，公司於此次MWC發布「商業版」。（圖／宏達電提供）

記者鄭妤安／台北報導

宏達電HTC於2024世界行動通訊大會（MWC）上展出多項5G、XR及元宇宙最新技術，展現HTC持續擘建完整的元宇宙消費者及商用生態圈決心。

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「VIVE XR Elite」為宏達電推出的一款「頭戴式顯示器」，公司選擇在此次MWC發布「商業版」，增加支援基於位置的實景應用套件，並將廣受讚譽的XR頭戴裝置與VIVE商業保修和VIVE Business+軟體管理及服務解決方案相結合，協助企業一站式便利且高效管理XR設備，輕鬆順利地執行各類XR應用。VIVE頭顯裝置和軟體組合已成為全球基於位置的多人沉浸體驗的服務標準，適用場域涵蓋遊樂場、博物館、畫廊、文化機構和大規模培訓場景。

宏達電董事長暨執行長王雪紅表示，每年XR產業都致力於提供更多創新，以促進人類的進步。在2023年，宏達電不僅協助年長者獲得全新的體驗，同時還優化了醫學診斷工具，更成功將VR頭戴裝置應用於國際空間站，以支援太空環境下的心理和身體健康。此外，VIVE Arts攜手奧塞美術館，透過獨特的沉浸式體驗，深度詮釋了梵谷的最終作品。XR技術正不斷激發全球人們的靈感，而其中的可能性是無窮盡的。

今年MWC以「Future First」為主題，聚焦5G and Beyond、物聯網、人性化AI、工業4.0。宏達電於MWC 2024上展示全方位定位追蹤技術，從最新的VIVE自定位追蹤器實現虛擬分身（Avatar）逼真動作，到領先業界的VIVE 大場域實景娛樂應用技術（Location-Based Entertainment）提供多人共同參與的沉浸擬真體驗。

同時，HTC G REIGNS 強大的5G創新應用「5G專網解決方案及VR串流技術」，提供高品質、低延遲通訊的大型無線化XR體驗。現場演示如何透過5G專網技術享受華麗精緻的多人VR沉浸式互動展演。

另外，宏達電指出，VIVERSE for Business推出一系列全新功能，包括AI工具，以及支援VIVE自定位追蹤器和VIVE全臉追蹤器。新的AI功能涵蓋AI個人助理，可當個人導遊，提供使用者在探索世界中各項訊息。AI個人助理還能擔任語音助手，執行諸如更新使用者個人行事曆等任務，還支援語音轉文字轉錄和即時翻譯成八種語言功能，使來自不同文化的人們可以更輕鬆地進行交流。

本次展會的另一重要焦點是VIVERSE獨家的Polygon Streaming技術，這是一項革命性的進步，特別適用於實現現實與數位世界的無縫整合。Polygon Streaming技術具有渲染快速拆解高品質3D模型的能力，能夠在不損失細節的情況下自動優化3D模型，因此可在各設備和瀏覽器上實現高精細的解析度。

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