台股殺聲隆隆！創高後跳水、AI領跌　分析師提醒小心回檔到這裡

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而AI指標股也成重災區，緯穎發布去年盈餘擬配息42元，配發率逾6成，但今日跌深，10點過後跌180元，來到2050元，跌幅達8%。技嘉跌2%，廣達、緯創與英業達跌3%。矽光子與網通概念股也綠油油，聯鈞幾近跌停，華星光、台星科與矽格跌4到6%，智邦、波若威與聯亞跌2到3%。
分析師艾綸指出，過年後到現在，台股沒有休息一路創高站上萬九，主要是輝達財報亮眼帶動電子類族群上漲，中小型股也明確走強，甚至比上市股還強勢。但他透露，台股月底到月初的時候都會偏弱，這時間剛好就是月底，回落的機率大，再加上接下來有財報要釋出與多家企業法說會要登場，有如「照妖鏡」，投資人要提防市場獲利了結的賣壓。
艾綸表示，台股短線的重要支撐區可以看今年龍年開春交易第一天的缺口，當天最低點18550點，跟年前封關日高點約18130點，差距400、500點的大缺口，如果18550點短線收盤有跌破，那麼可能會當心回測到18130點封關價附近。
永豐投顧則指出，大盤自新春開紅盤後不斷走高站上萬九，但居高也面臨賣壓。過去一周台股指數大有斬獲，但是個股表現出現變化，高價的矽智財股出現遲滯，主要還是本益比已高，不再像過往神勇，未來應該小心拉指數、出個股的情況。而台股指數還有空間，只是不過熱度高，應該轉趨謹慎，縱使個股繼續強勢，仍應逢高降低持股。
PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜也提醒，在短線大漲之下，目前與月線的乖離率大，可能出現漲多回檔，但無礙長線多頭，可趁此時挑選具有長線成長潛力之優質個股，逢低布局，看好今年台股基本面與資金動能良好，且全球AI熱潮方興未艾，建議挑選與AI主題相關之質優族群。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。