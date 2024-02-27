古天樂遭爆祕婚「螢幕情侶」宣萱！本尊親上火線回應 曝私下關係
演員宣萱與古天樂，曾合作電視劇《寵物情緣》、《刑事偵緝檔案IV》、《尋秦記》，「螢幕情侶」形象深植觀眾心中；兩人近日一起出席，古天樂入行30年粉絲見面會活動，面對外界謠傳「祕婚生子」一事再次澄清，古天樂強調宣萱對他而言就是家人、姊姊，不會有感情發展的可能性。
記者黃雅琪／綜合報導
今年54歲的古天樂，出道多年唯一公開承認的女朋友只有港星黃𨥈瑩，兩人於1994年合拍電視劇《餐餐有宋家》相戀，2001年宣佈分手。而古天樂與宣萱是因合作拍攝《刑事偵緝檔案4》，在劇中愛得令人揪心，從那時開始兩人被認定為「最佳螢幕情侶」組合。
宣萱是古天樂旗下公司天下一電影的藝人，兩人相識長達30年，經常演出情侶也常被指稱假戲真做，甚至說他們已經祕婚生子；古天樂近日在活動上澄清：「我在這裡再澄清一次，現在網路上在說『我和宣萱結婚生子』，沒有！」一旁的宣萱也笑回：「（我）生了還這麼好身材，你說多好？我很想啊，不可能啦！」古天樂稱她是家人也是自己的姊姊，宣萱急忙說：「才大你2個月而已」，顯見兩人多年好交情。
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