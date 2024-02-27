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罷工潮害命！8旬患者遭7醫院「踢皮球」亡　韓醫界與政府仍硬碰硬

▲韓國實習和住院醫生集體罷工、請辭，使得部分醫院運作出現影響。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國實習和住院醫生集體罷工、請辭，使得部分醫院運作出現影響。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

韓國政府近來提出醫學院擴招計畫，以應對醫生不足的狀況，但韓國醫界對此大力反彈，實習和住院醫生集體辭職罷工，造成醫療服務空缺，近來就傳出，一名心跳驟停的80多歲患者遭7家醫院「互踢皮球」，未能被及時送進急診室治療因而死亡。

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根據《韓聯社》報導，一名住在韓國大田市80多歲患者在23日中午12點左右心跳驟停，在救護車移送的過程中，急救人員用電話尋找可以接收病人的醫院，卻花了許多時間，在經過53分鐘之後，才終於將這名患者送抵大田市一間大學醫院的急診室，但該名患者已經身亡。

據悉，急救人員當時聯繫了多家醫院，但有7醫院以醫院無病床、無專業醫療人員、無法醫治重症患者等事由，拒絕接受這名患者。

據大田市消防本部數據，從20日至26日上午6時止，大田市因醫師集體辭職所生的救護人員延遲送醫件數就有23件，且光周末就發生超過18件的延遲送醫。

除了大田市之外，在釜山也傳出有6起因找不到能收治患者的醫院，而被送往其他地區的事件。一地區來看，慶南原市1件、金海市1件、晉州市1件、蔚山市2件、梁山釜山大學醫院1間，其中送醫時間最長的耗時約2小時。

目前韓國醫界罷工潮已經持續一週，除了受害患者增加之外，堅守醫療崗位的醫務人員工作量也超過負荷，多數在崗醫生精疲力盡，面臨職業倦怠。全南大學醫院負責重症患者的專科醫生疲勞過度，部分實習住院醫生返崗復工。

據韓國保健福祉部27日消息，截至23日下午7時，全國100家實習醫院所屬實習住院醫生共1萬34人提交辭職報告，佔這些醫院實習住院醫生整體80.5%。缺勤醫生醫生達9006人，佔72.3%。

韓國政府要求醫生在本月29日前返崗復工，並堅持醫學院擴招名額不可調整的立場，同時呼籲醫療界與政府進行對話，但醫療界則堅持重新研討醫學院擴招問題的立場。雙方近期能否坐到談判桌並縮小意見分歧，引發關注。

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