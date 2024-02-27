Makiyo瘦25公斤！雙頰凹陷「對比4年前」好驚人 公開甩肉祕訣
藝人Makiyo（川島茉樹代）24日出席公益活動，透露從懷孕發胖至今順利減掉25公斤，目前維持在160公分、45公斤，與過往模樣差很大。有網友拿出她過去的照片對比，現在明顯兩頰凹陷，手也能輕易看見骨頭，令不少人嚇壞。
記者薛羽彤／綜合報導
Makiyo日前現身時明顯消瘦不少，近期她在直播中也公開瘦身祕訣，主要做法就是控制飲食，再加上無糖的膠原蛋白輔助，實行168飲食法，她每天只吃兩餐，她表示「少量多餐很傷身，我有看到一個醫生講，『少量多餐』，那你就是一直在吃東西啊！」最後她花了1年時間，瘦下25公斤。
Makiyo強調「糖是最不好的東西」，她想起過世的父親，生前每天早餐都會喝一杯含糖紅茶，最後罹患糖尿病，呼籲大家空腹時最好不要攝取糖份。
Makiyo瘦身有成，與過往模樣差很大，不過也有不少人認為她瘦過頭沒有氣色，還有網友說撞臉許純美，「現在也太瘦了吧」、「瘦了就顯老」、「越來越像許純美」、「臉頰沒肉其實會顯老...但孕後能瘦這麼多也是厲害」、「瞬間老了10歲」、「還是喜歡妳以前的樣子。」
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