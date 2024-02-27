京城銀配發現金股利3元殖利率逾7% 早盤股價創2年半新高漲逾7%
在台中銀宣布大方派股利後，銀行「南霸天」的京城銀行今年股利政策也有重大改變，過去即便獲利再好穩定配發1.5元至1.8元，但今年董事會通過每股擬配發現金股利3元，盈餘配發率也首次突破5成，來到53%，若以26日收盤價41.45元計算，現金殖利率約7.23%，也推升京城銀今 (27) 日早盤股價飆漲逾7%，一度衝上44.5元，創2年半新高。
記者顏真真／台北報導
京城銀去（2023）年獲利再創新高，2023年稅後獲利62.07億元、年增180%，EPS達5.59元。京城銀董事會昨日也通過2023年盈餘分派案，每股配發3元現金股利，配發率高達53%，雙雙創下京城銀現金股利及配發率的歷史新高。
京城銀過去盈餘配發率約落在3成至4成左右，但今年開始，將更重視盈餘及配發率，今年度配發率來到53%，京城銀董事長戴誠志對外表示，京城銀自今年起，股利政策將由以往固定金額的一致性及穩定性，走向盈餘導向及配發率導向，若未來獲利持續成長，配發率可望進一步走高。
京城銀今日也股價也受到激勵，早盤飆漲超過7%，最高一度衝上44.5元，創下2021年9月以來新高。同樣，玉山金在昨日法說會上也透露，今年度盈餘配發率可望不受9成限制，也激勵股價一度大漲近4%，一度站回年線，每股來到25.3元。