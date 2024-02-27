陸快艇翻覆釀死風波未平 藍委：海巡暫時別追逐、忍耐戒備就行
陸籍快艇本月中越界闖入金門海域遭海巡署人員追緝，卻因拒檢蛇行翻覆造成2名漁民死亡，事件引發台海情勢緊張，近期更有中國海監船進入禁止與限制水域，對此國民黨立委陳雪生今（27）日於立法院質詢時，先是詢問行政院長陳建仁是否曾說近期要加強取締、必要時驅離，他建議追逐暫時避免，金廈的事情還沒處理好，強調自己不會幫海巡或中國講話，但悲劇已發生，目前更有中國白船追逐海巡的情況，認為海巡這時候需要忍耐，「戒備、我們戒備就行了，不要挑釁。」
記者陳威叡／台北報導
兩岸在金廈海域爭端持續升高，近期持續有中國海警闖入禁止區域，陳雪生表示，金廈水域中國漁民罹難事件，間接影響到馬祖海域，陳雪生在立法院質詢陳建仁，是否曾稱要加強取締，必要時驅離。
陳雪生則建議，海巡追逐暫時避免，因為金廈事件還沒有處理好，日前縣長、議長到對岸去，與中國的領導們氣氛都還不錯。另提及三無船舶在海巡與海警雙方在檯面下都有默契，共同打擊犯罪並取締。
陳雪生強調，自己是持平立場，絕對不樂見悲劇發生，但不會幫海巡或中國講話，但有中國老百姓搞不清楚狀況，群起激憤甚至發生三無船舶追逐海巡事件，他認為海巡這個時候需要忍耐，「戒備、我們戒備就行了，不要挑釁。」而人命的部分跟他們道歉，這沒有什麼關係，不要為了一點小事情，傷害兩岸人民感情。