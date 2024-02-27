亞尼克爆關店潮！「生乳捲」曾每10秒賣一條　員工爽領6個月年終

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亞尼克在2000年從新北萬里的7坪自家廚房發跡，專門做蛋糕代工，2002年創立自有品牌「亞尼克」主打平價的切片蛋糕。因物美價廉，吸引媒體爭相採訪，也讓不少民眾會專程前往萬里採買，大排長龍的景象，在當時成為萬里特殊風景。
🟡2013年生乳捲爆紅
亞尼克最早期在2013年期間以生乳捲團購竄紅，網購成為市場熱點，生乳捲成為電商團購銷量冠軍，2015年賣破百萬條，2016年就替亞尼克賺進6億營收，2013~2016年在4年內累積14億元入袋。
🟡2018年捷運站建置「YTM」蛋糕販賣機，銷量卻不如預期
亞尼克在2018年與東元電機合作，砸下上千萬元開發的亞尼克蛋糕販賣機YTM（Yannick To Go Machine），地點選在人潮眾多的捷運站，讓消費者下班就能買到，品牌還能減少人力成本，不過一直到2019年、2020年收支仍未打平。
董座吳宗海認為，北捷龐大的人流每日高達200萬人次載客量，每天都會經過亞尼克放置在54個站點的YTM，「那這樣不就等於實體的Google和Yahoo嗎？」用新的模式養成一批新的消費者需要時間，仍對YTM保持信心，將其設定為中、長期的計畫。
🟡2020疫情爆發，亞尼克逆勢成長豪發6個月年終
在疫情最嚴重的2020上半年，電商成為一大受益產業，亞尼克成長高達2成，同時也和4大超商合作預購、團購，2020年的銷售量破170萬條大關，不僅創下歷年新高的紀錄，甚至高於亞尼克董事長兼創辦人吳宗恩預期目標，亞尼克在2021年初宣布最高發放6個月的年終犒賞員工。
在2020年末大舉拓展實體店，更鎖定新莊、石牌等住商混合區，著重在不可或缺民生市場。
🟡2024年6門市關閉，重心轉往YTM販賣機
亞尼克官方證實2024年從3月17日開始一直到4月28日要關掉6間門市，其中還包含去年3月才剛進軍南投的草屯店，不到一年的時間就宣布要結束營業。業者表示，大規模的結束實體門市，是要進行「通路策略調整」，之後會把重心放在YTM上。2018年YTM進駐北捷，高峰時期有54個站點。
2023年推出YTM二代機，有透明櫥窗可以讓消費者一眼看到商品，且突破只能賣生乳捲的局限。同時預告YTM三代機2024年會問世。亞尼克董事長吳宗恩目前也出面開記者會說明，稍後《NOWnews今日新聞》將隨時更新亞尼克說法與回應。