讀賣巨人派「國家隊先發」主投！戶鄉翔征對中信、菅野智之戰桃猿
「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」將在3月2、3日在台北大巨蛋展開，巨人軍將先後交手中信兄弟與樂天桃猿，根據今（27）日日媒《體育報知》的報導，巨人隊將派出戶鄉翔征與菅野智之先發，分別對決中信兄弟與樂天桃猿。
記者張志宇／綜合報導
戶鄉翔征在23日就有登板對決阪神虎，當時主投1局被敲出1安無失分，這次「2024讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」，他將在首場比賽對陣中信兄弟，對此戶鄉受訪時表示，「我會努力取得勝利，很期待這會是什麼樣的比賽，如果氣氛很熱烈，我會非常高興。」
現年23歲的戶鄉翔征，是2023年世界棒球經典賽國手，上賽季為巨人出賽24場，拿下12勝、5敗、防禦率2.38的成績，生涯曾在2022年以單季154次三振拿下中央聯盟三振王。
菅野智之則是在24日對決廣島鯉魚，主投1局無身分，他在賽後受訪表示，「自己在身體與心靈的狀態都不錯，自己也曾在國家隊時到台灣征戰，期待這次能在球迷面前展現自己的實力。」上季菅野智之飽受傷病所苦，僅出賽14場，戰績4勝8敗、防禦率3.36。
菅野智之可說是巨人軍近10年的王牌，曾在2017年、2018年拿下澤村賞，並於2014年、2020年榮獲中央聯盟MVP，更曾在2019年勇奪投手三冠王，此外菅野智之曾在2015年與2017年披上國家隊戰袍，分別出戰世界棒球12強賽與世界棒球經典賽。
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