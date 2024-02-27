元富證賣相佳！新光金若要賣必搶手 金融高層：將改變證券圈生態
新光金控預計今年第1季完成對新光人壽現金增資70億元，其資金來源包含新光銀行及元富證券等子公司盈餘上繳及金控自有資金，另有55億元增資缺口，將透過財務顧問公司進行評估。不過，市場傳出新光金可能出售元富證券救新壽，即便新光金稱純屬市場臆測，但有金融高層認為，在很缺錢的情況下，新光金是有可能賣掉元富證，尤其元富證賣相佳、資產也是子公司中最漂亮，應該很多家都有興趣，因為誰接手，都會改變證券圈生態。
記者顏真真／台北報導
金管會先前已在1月底發函給新壽，要求新壽併同考量先前許下的現金增資承諾，以及讓資本適足率（RBC）回到法定標準的需求，在1個月內提出改善計畫。新光金2月19日召開董事會通過包括一、藉由「子公司盈餘上繳」與「金控自有資金」，籌出70億元，在第一季現金增資新壽；二是今年還差55億元的新壽現增責任額，將在3月底董事會討論，但獨董許永明在會中持保留意見，喊話不應將大股東現金增資列為最後選項。
不過，近日傳出新光金擬出售元富證券，以解決「新壽增資」的燃眉之急。對此，新光金也發布重訊表示，純屬市場臆測，以公司公告為準。金管會亦回應強調，對市場傳聞不予評論，應該由公司自行對外說明，而且新光金今日已發布重訊澄清，純屬臆測，請投資人依公開資訊觀測站公告資訊為準。
至於新光金是否捨得賣掉元富證？金融業高層認為，還是有可能，畢竟新光很缺錢，而且很多家都會有興趣， 主要是元富證長得漂亮，資產也是新光金子公司中最漂亮的，這也是大家有興趣的原因，也會改變證券圈生態。
他分析，元大證只要買了元富證，從此沒有對手，凱基證只要買了元富證，就跟元大證同級，富邦證買下元富證不是第二就是第一，而永豐金證併了元富證，也有望擠進前3大。
也因此，金融業高層評估，若新光金要賣元富證，一定很多家都有興趣買下來，畢竟市場好的標的不多，雖然市場之前也傳聞群益證券要賣，但早期傳出若要賣，宏泰集團可能打包旗下的宏泰人壽、群益證券、群益期貨及群益投信一起賣，這會讓買家卻步，相較之下，元富證若要出售，有興趣的會比較多。