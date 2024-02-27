啦啦隊畇二「人氣快追過林襄」！親曝中信新學妹2特色：會很震撼

鄭中基來台倒數11天！聲音唱到沙啞　他曝「張學友親傳護嗓祕方」

▲鄭中基提到張學友親自傳授護嗓方法給他，就是吃蘋果。（圖／寬宏藝術提供）
▲鄭中基提到張學友親自傳授護嗓方法給他，就是吃蘋果。（圖／寬宏藝術提供）

記者吳雨婕／香港報導

鄭中基即將在3月9日、10日於台北小巨蛋開唱，他日前在香港開唱時，最終場邀來古天樂擔任嘉賓，讓全場歌迷嗨翻，雖然在演唱會結束後受訪時，他透露台北場演唱會可能無緣請來「歌神」張學友助陣，但是否會有變數，仍是未知數。鄭中基當天受訪時還分享保養聲音的祕訣，竟與張學友有關，原來是對方傳授了護嗓方法，就是「吃蘋果」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
鄭中基選在自己52歲生日當天於台北小巨蛋開唱，他笑說：「其實原本不是3月9日，而是3月8日，因為協調場地，後來才做了個生日的演唱會。」由於香港的演唱會上都是以粵語歌曲居多，鄭中基特別強調，除了台北場演唱會的歌單會換成國語歌，整體演出不變。

▲ 鄭中基香港開唱。（圖／寬宏藝術提供）
▲▼鄭中基將於3月9日、10日在台北小巨蛋開唱。（圖／寬宏藝術提供）
▲鄭中基香港開唱，古天樂擔任壓軸嘉賓，古天樂還把梁詠琪也一起請上台。（圖／寬宏藝術提供）
 
鄭中基先前曾表示要邀請張學友當台北演唱會嘉賓，無奈歌神太忙碌，所以作罷，至於會不會有其他人擔任嘉賓，暫時無定數。而在演唱會上，鄭中基不斷與歌迷互動、聊天，如同多年的好友般，他坦言其實聲音已經很沙啞，尤其最後一場，更是不斷喝水，他分享張學友傳授給他一個祕訣，「張學友建議可以吃蘋果（保持喉嚨濕潤），但我怕在台上吃的太開心，一直『咔咔咔』這樣不太好。」幽默話語逗樂媒體。


更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

鄭中基7天爆瘦15公斤！傳張學友當台灣嘉賓　他鬆口揭真相

鄭中基唱到一半巡場收紅包！「大咖影帝」衝上台　反遭爆私下面目

鄭中基罕提24年前「飛機鬧事」！陷低潮事業停擺　親吐翻身內幕

鄭中基自爆曾為戲賣命增肌！單腳一踩「嘎」腳骨裂開傷勢曝

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞