鄭中基來台倒數11天！聲音唱到沙啞 他曝「張學友親傳護嗓祕方」
鄭中基即將在3月9日、10日於台北小巨蛋開唱，他日前在香港開唱時，最終場邀來古天樂擔任嘉賓，讓全場歌迷嗨翻，雖然在演唱會結束後受訪時，他透露台北場演唱會可能無緣請來「歌神」張學友助陣，但是否會有變數，仍是未知數。鄭中基當天受訪時還分享保養聲音的祕訣，竟與張學友有關，原來是對方傳授了護嗓方法，就是「吃蘋果」。
記者吳雨婕／香港報導
鄭中基選在自己52歲生日當天於台北小巨蛋開唱，他笑說：「其實原本不是3月9日，而是3月8日，因為協調場地，後來才做了個生日的演唱會。」由於香港的演唱會上都是以粵語歌曲居多，鄭中基特別強調，除了台北場演唱會的歌單會換成國語歌，整體演出不變。
鄭中基先前曾表示要邀請張學友當台北演唱會嘉賓，無奈歌神太忙碌，所以作罷，至於會不會有其他人擔任嘉賓，暫時無定數。而在演唱會上，鄭中基不斷與歌迷互動、聊天，如同多年的好友般，他坦言其實聲音已經很沙啞，尤其最後一場，更是不斷喝水，他分享張學友傳授給他一個祕訣，「張學友建議可以吃蘋果（保持喉嚨濕潤），但我怕在台上吃的太開心，一直『咔咔咔』這樣不太好。」幽默話語逗樂媒體。
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