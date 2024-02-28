蛀牙不看醫生竟會致命！他牙齒痛、臉頰爆腫 染蜂窩性組織炎險死
一名年約50歲男性日前突然感覺左側牙齒有點疼，原本想說加強口腔清潔便會痊癒，沒想到幾天後整個臉腫起來，且有劇烈疼痛，忍不住終於就醫，經檢查發現他的蛀牙已引起蜂窩性組織炎，再拖延恐有生命威脅，緊急接受抗生素治療才改善。
家庭消費中心／綜合報導
北市聯合醫院陽明院區口腔醫學科主治醫師蒲永峻說，齒源性蜂窩性組織炎是由牙齒的細菌引起急性感染，最常見症狀為臉部或下顏面部或頸部突然腫脹，嚴重可能會引起張口受限、發燒、吞嚥困難，或併發上呼吸道阻塞、敗血症等，造成嚴重且廣泛的發炎，甚至危及性命。
蒲永峻表示，齲齒若卻放著不管，會愈蛀愈深，除引發牙髓炎，也可能導致牙髓壞死，當牙髓壞死便須進行根管治療，才能將壞死的神經血管及細菌清除。
由於某些民眾的牙髓壞死後，牙齒反而不會疼痛，於是覺得不用治療，但其實細菌會在牙髓腔中大量孳生，造成根尖周圍慢性發炎，若免疫不佳，或本身為糖尿病患者、老人，或常熬夜，牙髓腔便可能開始腫脹、化膿，甚至引起齒源性蜂窩性組織炎。
蒲永峻指出，發生齒源性蜂窩性組織炎後，須接受抗生素治療，先控制感染，避免感染蔓延，同時醫師會視狀況引流膿瘍以減少腫脹，但如需拔牙，得等蜂窩性組織炎改善後才能進行。
此外，蒲永峻說，齒源性蜂窩性組織炎的原因多為民眾疏於口腔保健，或發生感染時，礙於工作忙碌等因素而自行服用止痛藥，進而導致感染惡化，因此除平常應留意自身牙齒清潔，且應定期到牙科洗牙並接受檢查，才是預防齒源性蜂窩性組織炎的根本之道。