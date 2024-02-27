亞尼克關6店爆倒閉潮！董事長吳宗恩親自回擊編哥：財務沒問題

我是廣告 請繼續往下閱讀
董事長吳宗恩親上火線 強調「全面調整通路策略」
吳宗恩提到，亞尼克公司目前營運穩健，門市佈局調整主要因長期缺工，營運成本居高不下，綜合考量評效之下，經審慎評估後才將6家門市進行汰換，為維持服務品質。吳宗恩並說到，亞尼克2024年全面調整通路策略，門市佈局汰舊換新，並非外界解讀的集體倒閉。並一再強調之後的營運將有兩個重點，門市調整汰換以及擴點，台北市內湖旗艦店將於3月4日～3月22日進行改裝，導入YTM(蛋糕販賣機)二代機，打造24小時智能服務。
亞尼克也公布目前店家數，全台YTM目前共有18台，而門市則有18家。目前台北車站店也將開幕，而YTM目前的營收約占總營收的2％，今年目標期望達到5%，目前YTM使用率也逐漸上升中，尤其對象以女性消費者居多，而今年的新站點包含門市與YTM也期待將衝刺40個。
另外，即將關店的這6家門市是否有發生消費者爆滿潮？亞尼克提到，因為閉店消息早於3個月左右就已通知，加上消費者目前還可以於官網、超商等通路購得亞尼克產品，因此觀察這幾天的來客數僅大約上漲了約1成。
編哥嗆聲亞尼克財務有問題 吳宗恩：尊重、平常心看待
另外，坊間目前生乳捲品牌眾多，包含最近在團購市場受到婆媽歡迎的Gelovery，其老闆「G老闆編哥」還對外稱自家品牌是「亞尼克此波關店推手」，並一再對外宣稱亞尼克的財務有狀況。董事長吳宗恩則說：「我們只能一再強調，我們財務真的沒問題。而每個企業都有競爭對手，我們平常心看待，今年生乳捲策略將秉持優質、高品質的原物料，像這一次最新的產品有跟京都宇治的百年老茶鋪『堀井七茗園』合作就是此規劃。」而針對「G老闆編哥」每每針對亞尼克的叫囂，吳宗恩則表示：「每個人都有自己的經營模式與風格，我們予以尊重」
🟡亞尼克6門市結束服務時間
📍嘉義中正店：3月17日
📍台南中正店：3月24日
📍彰化員林店：3月24日
📍頭份中正店：4月21日
📍新莊幸福店：4月28日
📍南投草屯店：4月28日