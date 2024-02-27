Twitch結束韓國營運！最後一晚直播主「不演了」　情色直球博關注

亞尼克關6店爆倒閉潮！董事長吳宗恩親自回擊編哥：財務沒問題

▲知名生乳捲品牌「亞尼克」今年上半年預計關掉6間店面引爆倒店潮，亞尼克董事長吳宗恩今（27）上午將親上火線，聲稱「營運狀況良好」，關6家店的原因是為通路策略調整，為門市優化調整。（圖／記者陳明安攝）
▲知名生乳捲品牌「亞尼克」今年上半年預計關掉6間店面引爆倒店潮，亞尼克董事長吳宗恩今（27）上午將親上火線，聲稱「營運狀況良好」，關6家店的原因是為通路策略調整，為門市優化調整。（圖／記者陳明安攝）

記者葉盛耀/綜合報導

知名生乳捲品牌「亞尼克」去年7月前收掉了4間店面，包含了陽明山的「亞尼克夢想村」，今年上半年又預計關掉6間店面，其中還有去年3月才剛進軍的南投草屯店，不到一年的時間就火速收攤。坊間傳出亞尼克爆發倒店潮，亞尼克董事長吳宗恩今（27）上午親上火線說明，聲稱「財務沒有問題、營運狀況良好」，強調關6家店的原因是「長期缺工」，因此需通路策略調整，門市調整汰換以及擴點，並拓展YTM(蛋糕販賣機)二代機服務。

我是廣告 請繼續往下閱讀
亞尼克昨（26）日晚間臨時發出採訪通知，指出亞尼克自2000年創立至今，23年來一路兢兢業業，以誠信經營，提供高品質、美味、新鮮的產品，強調2024年因營運策略調整進行門市汰舊換新，近日卻被外界解讀並誤傳為集體倒閉潮，已引發消費者的恐慌與疑慮。由亞尼克董事長吳宗恩今（27）日上午在亞尼克內湖旗艦店開記者會，親自說明目前營運狀況、2024年營運布局、策略調整原因，並澄清相關事實。

董事長吳宗恩親上火線　強調「全面調整通路策略」

吳宗恩提到，亞尼克公司目前營運穩健，門市佈局調整主要因長期缺工，營運成本居高不下，綜合考量評效之下，經審慎評估後才將6家門市進行汰換，為維持服務品質。吳宗恩並說到，亞尼克2024年全面調整通路策略，門市佈局汰舊換新，並非外界解讀的集體倒閉。並一再強調之後的營運將有兩個重點，門市調整汰換以及擴點，台北市內湖旗艦店將於3月4日～3月22日進行改裝，導入YTM(蛋糕販賣機)二代機，打造24小時智能服務。

▲亞尼克提到，門市佈局調整主要因長期缺工，營運成本居高不下，綜合考量評效之下，經審慎評估後才將6家門市進行汰換。（圖／記者陳明安攝）
▲亞尼克提到，門市佈局調整主要因長期缺工，營運成本居高不下，綜合考量評效之下，經審慎評估後才將6家門市進行汰換。（圖／記者陳明安攝）
亞尼克也公布目前店家數，全台YTM目前共有18台，而門市則有18家。目前台北車站店也將開幕，而YTM目前的營收約占總營收的2％，今年目標期望達到5%，目前YTM使用率也逐漸上升中，尤其對象以女性消費者居多，而今年的新站點包含門市與YTM也期待將衝刺40個。

另外，即將關店的這6家門市是否有發生消費者爆滿潮？亞尼克提到，因為閉店消息早於3個月左右就已通知，加上消費者目前還可以於官網、超商等通路購得亞尼克產品，因此觀察這幾天的來客數僅大約上漲了約1成。

編哥嗆聲亞尼克財務有問題　吳宗恩：尊重、平常心看待

另外，坊間目前生乳捲品牌眾多，包含最近在團購市場受到婆媽歡迎的Gelovery，其老闆「G老闆編哥」還對外稱自家品牌是「亞尼克此波關店推手」，並一再對外宣稱亞尼克的財務有狀況。董事長吳宗恩則說：「我們只能一再強調，我們財務真的沒問題。而每個企業都有競爭對手，我們平常心看待，今年生乳捲策略將秉持優質、高品質的原物料，像這一次最新的產品有跟京都宇治的百年老茶鋪『堀井七茗園』合作就是此規劃。」而針對「G老闆編哥」每每針對亞尼克的叫囂，吳宗恩則表示：「每個人都有自己的經營模式與風格，我們予以尊重」

▲亞尼克董事長吳宗恩提到，今年生乳捲策略將秉持優質、高品質的原物料，像這一次最新的產品有跟京都宇治的百年老茶鋪「堀井七茗園」合作。（圖／記者陳明安攝）
▲亞尼克董事長吳宗恩提到，今年生乳捲策略將秉持優質、高品質的原物料，像這一次最新的產品有跟京都宇治的百年老茶鋪「堀井七茗園」合作。（圖／記者陳明安攝）
🟡亞尼克6門市結束服務時間
📍嘉義中正店：3月17日

📍台南中正店：3月24日

📍彰化員林店：3月24日

📍頭份中正店：4月21日

📍新莊幸福店：4月28日

📍南投草屯店：4月28日

亞尼克爆關店潮！「生乳捲」曾每10秒賣一條　員工爽領6個月年終

亞尼克關店爆生乳捲流血戰　編哥認禍首「惹到我這瘋子」嗆全弄倒

亞尼克6門市收攤！從萬里發跡「生乳捲」成金雞母　2024力拚YTM

亞尼克傳閉店潮！官方揭「一次關6間」原因　門市最後營業時間曝

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞