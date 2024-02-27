友邦吐瓦魯新總理支持台吐邦誼 外交部：邀請出席520就職典禮
曾傳出斷交警訊的我國友邦吐瓦魯26日完成新政府大選，新任總理為曾經擔任過該國檢察總長的戴斐立（Feleti Teo），更是獲得全票拍手支持，對台立場也備受關注。外交部發言人劉永健今（27）日指出，戴斐立立場友我，在選前選後都表達對台吐邦誼的支持；他也表示，520的總統就職典禮，外交部也會配合府方要求友邦政府出席。
記者邱新博／台北報導
劉永健說，在吐國確認由戴斐立（Feleti Teo）時，外交部第一時間便發布訊息表達誠摯賀忱，我國駐吐瓦魯國大使林東亨已於第一時間代表我國政府與人民，向吐國總督法拉尼（Tofiga Falani）及新任總理戴斐立表達誠摯祝賀，並轉致蔡英文總統賀電；外交部政務次長田中光也將以總統特使身分於近期率團出訪吐國，以示我國對吐國新政府的祝賀及支持。
外交部指出，吐國新任總理戴斐立立場一向友我，在選前選後都表達對於台土邦誼的支持，帶翡麗歷年來與我國互動與合作密切，曾擔任檢察總長任職太平洋島國於漁業署、西太平洋島國委員會期間多次訪問台灣。
至於有關有關我國新任總統520就職典禮，外交部屆時也會配合府方，邀請友邦政府出席。
外交部昨日發布新聞稿表示，吐國前於今年1月26日以民主機制順利完成國會大選，選舉結果備受我國及國際媒體矚目。台吐建交45年來邦誼穩固，雙方關係建立在民主、自由、尊重人權及法治的普世價值基礎上，密切友好。台吐兩國未來仍將奠基於過去合作豐碩成果，持續攜手並進，共同推動印太區域和平、穩定、繁榮與發展。