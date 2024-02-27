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一句話生成短片！AI服務Sora超吸睛　專家：恐加劇資安挑戰

▲OpenAI今（16）日宣布推出一款全新AI模型「Sora」，可以根據使用者輸入的文字內容，生成最長一分鐘的影片，圖為Sora生成的猛瑪象。（圖／翻攝自OpenAI的X影片截圖）
▲OpenAI今（16）日宣布推出一款全新AI模型「Sora」，可以根據使用者輸入的文字內容，生成最長一分鐘的影片，圖為Sora生成的猛瑪象。（圖／翻攝自OpenAI的X影片截圖）

記者顏真真／台北報導

隨著OpenAI推出可以「一句話創造一分鐘AI高畫質影片」的Sora平台示範影片成品後，不但以眼球經濟為核心的影視藝術創作產業受到巨大的震撼，更有潛在資安風暴正在生成。專家指出，過去大家都擔心會有超越專家能力的「超級人工智慧（Super AI）」出現，但現在「超級深偽（Super Deepfake）」欺詐技術，已隨著越來越多的網路AI影音服務就在眼前，若沒有適當的風險控制，將形成「深偽即服務（DaaS）」暗黑產業鏈。

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KPMG安侯企業管理公司董事總經理謝昀澤表示，過去一段時間，以生成式AI技術創作或偽冒影片的深假技（(Deepfake）越來越普及，但多數影片都無法達到高畫質、長時間，且多鏡位的品質，深偽的工具使用門檻也較高，使用者仍有機會肉眼識別。但Sora的橫空出世，卻一舉突破了這些障礙，其根據簡單的提示詞，所生成的4K超高畫質影片，真實感已經達到專業人士難以分辨真偽的程度。

謝昀澤強調，儘管Sora最初的目的是推進AI領域的創新，但其帶來的潛在風險不容被忽視。這項技術不但可能被用來製造更加精細和難以辨識的假新聞，對公眾意識形態、選舉、乃至國家安全構成前所未有的挑戰，連過去傳統的資安防護與認證基礎工程，如遠距身分識別等機制，都可能被撼動。

KPMG安侯企管公司執行副總經理林大馗依據近期資安情資分析，有多起犯罪集團利用深偽技術生成的AI人像來欺騙金融機構面部識別系統進行詐貸；更有多宗利用深度偽造技術針對跨國公司進行詐騙的事件，更造成了至少8億台幣的損失，顯示了以AI深偽技術結合傳統詐騙手法的「新智慧詐騙工程」正在蔓延。

謝昀澤認為，要防止被Sora等AI影片「耍啦」，必須有要靠「使用者提升AI風險素養」，及「服務廠商建構AI內容的透明度與可識別度」等兩大防禦策略。他也提醒，使用者對網路影音過去的認知是「有片有真相」，以後要轉變為「保持懷疑，確信來源」，才能夠在生成式AI普及的網路世界中，具備基本的「防深（偽）術」。

林大馗也建議，應用生成式AI提供服務的企業或服務提供商，未來的資安不只要重視傳統的「機密性」，並於所產出的成品提供「透明的告知或識別」，讓使用者可以輕易分辨是AI生成的內容外，更要對「真實性」加強驗證，建構足夠的防偽機制。

他舉例說明，針對所欲發佈影音檔案，使用AI反偽冒工具，透過在原始檔中添加雜訊或其他浮水印的技術，來阻擋超級深偽的偽冒或複製；企業在高風險的網路交易中，可考慮以零知識證明（ZKP）不透漏使用者自身資訊等新型密碼學技術，進行身分認證。林大馗表示，生成式AI究竟會成為未來眼球經濟的「沉浸式利器」還是「沉沒式利刃」，關鍵就在資安防護能力。

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