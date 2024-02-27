最棒外交　泰夫婦蜜月旅臺丟婚戒 員警助尋回

一對泰籍夫妻來台灣渡蜜月，卻在趁等車時擦護手霜掉了結婚戒指，事後發現急得向台中市第一分局繼中派出所報案，兩人非常著急說再三天就要回國了，不知如何是好；警員黃恩欣立即積極調閱監視器，成功趕在泰籍旅客離台前，找回遺失的新婚戒指，旅客得知婚戒失而復得的消息後，萬分感動，開心與員警合影留念。
記者鄧力軍/台中報導
據了解，這對泰籍新婚夫妻近日到臺灣渡蜜月，兩人於本(2)月24日早上自干城車站搭車前往日月潭風景區旅遊，在搭乘客運前往南投的路途中，76年次的泰籍太太納塔突然發現老公送的結婚戒指竟然不見了，她檢查隨身行李都沒有發現戒指，兩人慌慌張張的回到臺中報案並著急地說自己在2月26日就要飛回泰國了，不知道能不能在回國前找到照片中的這只婚戒，黃員先安撫兩人著急的心情，並表示會積極調閱監視器，請這對夫妻可以繼續在臺灣蜜月旅行。
終在員警的積極調閱下，發現該泰籍太太納塔原來是等車的時候，因欲擦護手霜遂將婚戒先行拔下放至行李箱上，孰不知稍不注意竟忘記將婚戒戴回指上，婚戒亦不慎掉落地面，所幸一對熱心的老夫妻注意到了地面上的婚戒，並主動將這枚婚戒拿至派出所，黃員也透過通訊軟體將好消息傳達給泰籍夫妻知悉，納塔小姐得知新婚戒指失而復得的消息後，感到萬分的驚喜及不可思議，當天下午兩人又中止在臺北的旅行特地回到臺中領取戒指，當納塔小姐看到結婚戒指的瞬間，她笑得合不攏嘴，這幸福的氣氛也感染了在場的員警們，事後他們也開心的與員警合影留念，相信這意外的小插曲，讓這對夫婦蜜月旅行增添了一些對臺灣的美好回憶。
第一分局分局長鍾承志在此呼籲，民眾外出時需注意隨身行李，如搭乘大眾運輸時不慎遺失物品時，切勿慌張，請仔細回想搭乘路線與時間點，可就近請站務服務人員或警察協助找回，亦可撥打相關客服中心專線協助尋找，以便早日尋回失物。