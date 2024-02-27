王菲、謝霆鋒世紀大復合10年！現蹤機場「當眾打情罵俏」全被拍
王菲、謝霆鋒都經歷過一段失敗的婚姻後，再重新找回彼此，「世紀大復合」至今也已經10年了！昨（26）日晚間，小倆口剛結束日本假期，一起飛回中國大陸北京，在機場當眾打情罵俏，對比過往低調戀愛顯得大方許多。
記者黃雅琪／綜合報導
王菲、謝霆鋒這段相差11歲的姊弟戀，無論走到何處都是鎂光燈焦點；昨日兩人從日本度假結束，一同搭機回到中國大陸北京，肩並肩乘坐在機場電動車上，時不時地對視說起悄悄話，途中有粉絲拿著一款相機跟拍，令王菲瞪大眼睛疑惑的說：「寶麗來」（拍立得相機公司），一旁的謝霆鋒糾正回：「拍立得！」逗得王菲笑得好開心，輕拍了一下謝霆鋒手臂，重複喊著：「寶麗來！」
面對王菲的俏皮反應，謝霆鋒則是露出「寵溺眼神」笑而不語，甜蜜感情溢於言表；兩人同時現身吸引大批粉絲，面對粉絲追車要求簽名，王菲也親切簽名回應，還有粉絲嘴甜喊了王菲：「姊姊再見！」逗得她立刻轉向愛人謝霆鋒說：「她叫我姊姊！」天后度假回國的好心情完全藏不住。
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