逆轉糖尿病！美國專家教7招　年減「10%體重」就好別太衝　

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◾6個月至1年減去10%的體重：減重對於肥胖的糖尿病患有顯著的健康益處，除可降低心血管疾病機率，也能適當減緩脂肪肝、背部疼痛，若為糖尿病前期，甚至有機會逆轉，但應將減重目標設定在可實現、能持續的範圍內。
◾減少總醣類的攝入，建議每天「醣類攝取的熱量」小於每天「總熱量攝取」的45%：避免吃含糖豐富的食物，要著重於「選擇健康的醣類來源」，如全穀類、蔬菜、水果等。
◾飲食定時定量：食物種類與份量多寡會影響飯後血糖高低，因此適當分配在各餐次中，不可任意增減，是維持血糖最有效的方法。
◾避免紅肉與過度加工食品：紅肉和第二型糖尿病發生率有正相關，而「超加工」食品每增加10%，罹患第二型糖尿病的風險則增加15%，未加工或低加工食品每增加10%，第二型糖尿病風險則會降低9%。
◾飲食以植物性原型食材為主：纖維在腸道經腸內菌發酵，可產生短鏈脂肪酸，有助於穩定腸道內糖分代謝與吸收，有效降低人體內臟脂肪，使胰島素的敏感度能夠提升，因此建議食物以蔬菜、水果、豆類、全穀4大類食物為主，盡量避免動物性食物。
◾定時運動：每週至少運動3~4次，例如騎腳踏車或走路等，每次至少40分鐘，並應多喝水。
林子又指出，民眾遵從上述建議，對於代謝脂肪、減緩餐後血糖上升將有明顯助益，也可透過經醫師諮詢、實證有效的保健食品，加強降低脂肪肝、血脂及血糖的效果，進而改善糖友的生活品質。