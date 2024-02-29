亞尼克對手「生乳捲勞斯萊斯」爆紅！老闆嗆弄倒你　價格、口感曝

逆轉糖尿病！美國專家教7招　年減「10%體重」就好別太衝　

▲減重對肥胖的糖尿病患有益，但建議6個月至1年減去「10%體重」是理想範圍。（示意圖／取自photo AC）
▲減重對肥胖的糖尿病患有益，但建議6個月至1年減去「10%體重」是理想範圍。（示意圖／取自photo AC）

家庭消費中心／綜合報導

據統計，台灣的糖尿病人口已超過250萬人，除了接受藥物治療外，減重、運動及飲食控制同樣不可或缺。台安醫院營養課課長林子又說，針對以飲食為中心的生活習慣調整，美國糖尿病協會提出重要建議，有助改善第二型糖尿病患者的血糖，並降低心血管疾病風險，甚至逆轉糖尿病，民眾可多參考：

我是廣告 請繼續往下閱讀
◾減少每天攝取的熱量，建議目標設定減少500至750大卡：可由減少「高熱量食物」的攝入開始，如含精製糖高的點心和飲料、甜點、油炸食物等，選擇更多「低熱量且高營養密度的食物」，如蔬菜、水果、全穀類、黃豆及製品、瘦肉和低脂乳製品等，同時要注意每日鈉量不超過2300毫克。

▲「沁涼冰果室沙拉 情人果莎莎油醋醬」呈現台式古早味冰果室剉冰意象，生菜配上糖漬鳥梨仔、梅子漬芭樂、薑汁醬油漬番茄、化應子等，酸甜爽口。（圖／記者葉盛耀攝）
▲糖尿病患者可多選擇蔬菜、全穀類、瘦肉和低脂乳製品等。 （圖／記者葉盛耀攝）
◾6個月至1年減去10%的體重：減重對於肥胖的糖尿病患有顯著的健康益處，除可降低心血管疾病機率，也能適當減緩脂肪肝、背部疼痛，若為糖尿病前期，甚至有機會逆轉，但應將減重目標設定在可實現、能持續的範圍內。 

◾減少總醣類的攝入，建議每天「醣類攝取的熱量」小於每天「總熱量攝取」的45%：避免吃含糖豐富的食物，要著重於「選擇健康的醣類來源」，如全穀類、蔬菜、水果等。

◾飲食定時定量：食物種類與份量多寡會影響飯後血糖高低，因此適當分配在各餐次中，不可任意增減，是維持血糖最有效的方法。

◾避免紅肉與過度加工食品：紅肉和第二型糖尿病發生率有正相關，而「超加工」食品每增加10%，罹患第二型糖尿病的風險則增加15%，未加工或低加工食品每增加10%，第二型糖尿病風險則會降低9%。

▲攝取過多「紅肉」可能會讓尿酸變多，導致痛風和腎結石，進一步增加慢性腎衰竭的速度。（示意圖／取自Pexels）
▲糖尿病患者應減少攝取紅肉與過度加工食品。（示意圖／取自Pexels）
◾飲食以植物性原型食材為主：纖維在腸道經腸內菌發酵，可產生短鏈脂肪酸，有助於穩定腸道內糖分代謝與吸收，有效降低人體內臟脂肪，使胰島素的敏感度能夠提升，因此建議食物以蔬菜、水果、豆類、全穀4大類食物為主，盡量避免動物性食物。

◾定時運動：每週至少運動3~4次，例如騎腳踏車或走路等，每次至少40分鐘，並應多喝水。

林子又指出，民眾遵從上述建議，對於代謝脂肪、減緩餐後血糖上升將有明顯助益，也可透過經醫師諮詢、實證有效的保健食品，加強降低脂肪肝、血脂及血糖的效果，進而改善糖友的生活品質。

糖尿病患者256萬人注意！洗澡別做「這些事」　外出穿夾腳拖不OK

250萬糖尿病患者注意！腎病變、心衰竭風險高　吃對這藥遠離洗腎

糖尿病吃苦瓜「只是輔助」！無法取代血糖藥　助糖友防慢性併發症

水果「當正餐、空腹吃」！他吃出脂肪肝、糖尿病　長期發炎恐肝癌

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞