《還魂》李宰旭21歲拿大賞！曾是玄彬師弟　被譽「天生的表演者」

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李宰旭才出道5年，卻已經主演和客串共9部電視劇及1部電影，但說道李宰旭不得不提及他「神奇的出道經歷」，當初他只是剛考上中央大學戲劇系的學生，偶然間他看見《阿爾罕布拉宮的回憶》徵選會的消息，就在沒任何準備的狀況下參加了試鏡，沒想到卻「一試就中」，成功獲得飾演西班牙留學生「馬魯可」的機會，隨後他便立刻休學、正式出道。
拍攝《阿爾罕布拉宮的回憶》的途中，還憑藉精湛的演技被男主角玄彬看中，邀請他與自己的經紀公司VAST娛樂簽約，成為同門師兄弟，雖然李宰旭目前已離開公司，但也不禁讓人讚嘆他的實力。
外表成熟其實才26歲 從高中生到熟男可塑性超強
李宰旭演出過的作品數量，加上他成熟的外貌，讓許多人誤以為他年紀至少30歲以上，殊不知，他是1998年出生的，今年也才26歲，知道他的實際年齡後，另許多人驚呼連連，就連當初與朴敏英一起演出《天氣好的話》時，朴敏英還以為李宰旭與她年紀差不多大呢！
但也因為如此，李宰旭的可塑性超強，從高中生演到成熟的型男，都不成問題。《阿爾罕布拉宮的回憶》中，他就飾演一名22歲的留學生，而在電影《長沙裡：被遺忘的英雄們》，則飾演17歲的軍人，使他的戲路更加廣泛。
然而，李宰旭時常出演一些較為成熟的角色，經常緊皺眉頭、有點憂鬱的形象，可能有種嚴肅的感覺，但其實私底下他是個愛笑、平易近人、愛搔頭、一害羞就會遮住臉的大男孩，許多粉絲都是被他那種可愛的「反差萌」迷倒的呢！
與男團Wanna One的朴志訓 竟是大學同學
最讓人意想不到的是，李宰旭和男團Wanna One的「可愛擔當」成員朴志訓，居然是大學同學，2人同樣都是中央大學戲劇系的學生，入學儀式就坐在前後排，只不過李宰旭早早就休學，因此可能2人的認識，沒有外界想的多。
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