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中華男籃集訓成大問題、對比菲律賓「準備充分」　桑總分享看法

▲中華隊在這次亞洲盃資格賽組訓期間就有非常大的問題，隊長劉錚一度開砲，最終問題也反應在成績上。（圖／擷取自FIBA）
▲中華隊在這次亞洲盃資格賽組訓期間就有非常大的問題，隊長劉錚一度開砲，最終問題也反應在成績上。（圖／擷取自FIBA）

記者張志宇／綜合報導

中華男籃在2025亞洲盃資格賽，先是在22日於主場不敵紐西蘭，隨後25日作客菲律賓更遭到「血洗」以53：106慘敗，引起國內球迷熱議，中華男籃目前已搭機返國，對於兵敗菲律賓，主帥桑茂森表示，「菲律賓準備非常完善」，其組訓方式或有台灣可借鑑之處。

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針對菲律賓的強勢表現，台灣男籃主帥桑茂森透露，「在每一個階段裡面，中華隊必須要在面對特定對手時準備策略，反觀菲律賓在面對任一對手時，準備的其實很完善，包括他們只有一位世界盃沒有打的球員，這次則沒有登錄在名單內，雖然大家都是大名單，但他們現在每一個階段、每一個環境，重視的方式也不太一樣」。」

對於中華隊慘敗菲律賓，主帥桑茂森直言，中華隊也不是說無法與菲律賓抗衡，但這個晉級賽的制度，我們可能需要調整自己的腳步，藉由不同的階段，派出不一樣的不一樣的選手，然後讓自己有一個好的成績，達到我們的目標。

中華交手菲律賓的比賽，首節前段雙方還能打成五五波，但首節末段中華隊火力熄火，菲律賓靠著Justin Brownlee與Kai Zachary Sotto拉出15:4的攻勢，中華隊至此後便開始以雙位數比分落後，上半場打完就以27:52落後。

進到第三節後，擁有主場優勢的菲律賓越打越帶勁，單節轟出30:14，在第三節打完已經以41分完全遭到菲律賓海放，無奈末節儘管中華隊苦苦追趕，無奈還是沒能扭轉頹勢，終場就以53:106慘敗給菲律賓隊，資格賽第一階段2戰都吞下敗仗。

就像主帥桑茂森說的一樣，中華隊可以打出更好的表現，但太多外在因素導致此次中華隊出師不利，早在培訓期間，主將劉錚就在自己的社群上表示，對這次培訓的狀態大表不滿，人手湊不齊、前置作業不足、保險問題也懸而未解，直言「這樣真的是一支準備（下個禮拜）要比賽的球隊嗎 ？」，此言論一出也引起台灣球迷「炸鍋」。

或許中華隊的實力沒有其他國家來得強，但若是連後勤都無法成為球員最有力的後盾，在未來只會減少台灣籃壇好手為國出征的意願，除了後勤不足外，此次吞下2連敗的最大主因，恐是未能與歸化球員阿提諾達成續約，雖然雙方在談約過程各有道理、各說各話，但本次賽會中華隊內線被打爆，在場上遭到對手予取予求，卻是不爭的事實。

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