D社真貼心！等李宰旭《篡位》活動結束　才PO他交往aespa的Karina

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開播記者會上，李宰旭、李濬榮、洪秀珠正裝出席，皆表示一看到劇本就迷上，因而決定參演，李宰旭透露第一場戲「非常強烈」，絕對可以激起觀眾的好奇心；洪秀珠表示劇中「土湯匙」跟「金湯匙」的身分反轉很有趣，意想不到的劇情，會讓人期待後續發展。
李宰旭劇中飾演殺人犯的兒子「韓太悟」，他介紹角色說：「韓太悟是一個非常執著、有計劃的人，從某個角度來看，也會讓人覺得他很帥氣。因為是安靜又長得一副撲克臉，所以能展現的部分有限，好在有導演，才能順利捕捉各種細節表情。」李宰旭也表示，「韓太悟」跟他過往演出的《阿爾罕布拉宮的回憶》馬魯可韓、《請輸入檢索詞WWW》薛智煥、《偶然發現的一天》白經、《Do Do Sol Sol La La Sol》鮮于俊、《還魂》張煜大不同，「角色非常有魅力」。
李宰旭2018年出道，曾是玄彬的師弟，同年合體師兄拍攝《阿爾罕布拉宮的回憶》嶄露頭角，後續出演的《請輸入檢索詞WWW》、《意外發現的一天》亦深受歡迎，直到2022年主演《還魂》系列劇聲名大噪，奠定在南韓的演員地位，這次主演《篡位》亦備受期待；只不過新戲還沒上，卻爆出跟女團aespa的Karina在米蘭時裝週一見鍾情，還被D社拍到在公園散步約會，2人隨即證實交往「還在互相了解的階段」，希望大家給予尊重。
這波戀愛消息是否助攻《篡位》收視長紅，備受外界關注。《篡位》2月28日起，每週三在Disney+更新兩集。
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