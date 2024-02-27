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D社真貼心！等李宰旭《篡位》活動結束　才PO他交往aespa的Karina

▲李宰旭才剛結束《篡位》的記者會，立即被《Dispatch》（D社）爆出跟aespa成員Karina的約會照，使得媒體沒有機會直接問到本人回應。（圖／Disney+）
▲李宰旭才剛結束《篡位》的記者會，立即被《Dispatch》（D社）爆出跟aespa成員Karina的約會照，使得媒體沒有機會直接問到本人回應。（圖／Disney+）

記者陳雅蘭／綜合報導

李宰旭、李濬榮、洪秀珠主演的《篡位》將於28日在Disney+上架，3人於26日大動作舉辦記者會，豈料今（27）日李宰旭就被《Dispatch》（簡稱：D社）報導跟「SM娛樂」旗下女團aespa的Karina戀愛ING，只能說D社「晚一天報導」的舉動十分貼心，不讓《篡位》被模糊焦點、李宰旭被媒體追問，李宰旭更因此受到大量關注，《篡位》收視開紅盤指日可待。

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▲李濬榮（左起）、洪秀珠、李宰旭出席《篡位》記者會。（圖／Disney+）
▲李濬榮（左起）、洪秀珠、李宰旭出席《篡位》記者會。（圖／Disney+）
《篡位》故事講述，除了英俊外表與個人魅力，其他一無所有的強仁夏（李濬榮 飾），他出身貧困的單親家庭，非常渴求成功，當發現自己的父親竟是知名企業強五集團的董事長後，仁夏決定不惜一切代價，為自己創造一番事業得以擺脫貧困生活。 然而，進入新家庭的仁夏受到其他家庭成員的排擠，他開始與足智多謀的朋友韓太悟（李宰旭 飾）聯手，預謀要接管公司並占據金字塔頂端的位置。在兩人順利獲得成功並持續穩步上升時，他們卻遇見一位同樣雄心勃勃，也有著相似坎坷過往的女人，威脅將破壞他們的計劃。

開播記者會上，李宰旭、李濬榮、洪秀珠正裝出席，皆表示一看到劇本就迷上，因而決定參演，李宰旭透露第一場戲「非常強烈」，絕對可以激起觀眾的好奇心；洪秀珠表示劇中「土湯匙」跟「金湯匙」的身分反轉很有趣，意想不到的劇情，會讓人期待後續發展。

李宰旭劇中飾演殺人犯的兒子「韓太悟」，他介紹角色說：「韓太悟是一個非常執著、有計劃的人，從某個角度來看，也會讓人覺得他很帥氣。因為是安靜又長得一副撲克臉，所以能展現的部分有限，好在有導演，才能順利捕捉各種細節表情。」李宰旭也表示，「韓太悟」跟他過往演出的《阿爾罕布拉宮的回憶》馬魯可韓、《請輸入檢索詞WWW》薛智煥、《偶然發現的一天》白經、《Do Do Sol Sol La La Sol》鮮于俊、《還魂》張煜大不同，「角色非常有魅力」。

李宰旭2018年出道，曾是玄彬的師弟，同年合體師兄拍攝《阿爾罕布拉宮的回憶》嶄露頭角，後續出演的《請輸入檢索詞WWW》、《意外發現的一天》亦深受歡迎，直到2022年主演《還魂》系列劇聲名大噪，奠定在南韓的演員地位，這次主演《篡位》亦備受期待；只不過新戲還沒上，卻爆出跟女團aespa的Karina在米蘭時裝週一見鍾情，還被D社拍到在公園散步約會，2人隨即證實交往「還在互相了解的階段」，希望大家給予尊重。

這波戀愛消息是否助攻《篡位》收視長紅，備受外界關注。《篡位》2月28日起，每週三在Disney+更新兩集。

▲李宰旭跟aespa的Karina戀愛約會被拍到，2人也火速認愛。（圖／翻攝Dispatch）
▲李宰旭跟aespa的Karina戀愛約會被拍到，2人也火速認愛。（圖／翻攝Dispatch）
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