NBA／人被撞倒、裁判沒吹！活塞吞6連敗 主帥爆氣：本季最爛判決
NBA再次出現讀秒時刻左右勝負的爭議判罰，底特律活塞今（27）日以111：113不敵紐約尼克，苦吞6連敗，但活塞球員Ausar Thompson疑似在最後階段被尼克後衛Donte DiVincenzo撞倒而未吹犯規，賽後活塞主帥Monty Williams受訪時相當不滿，直言：「這絕對是本賽季最糟糕的判罰。」
記者黃建霖/綜合報導
比賽讀秒時刻，活塞靠Quentin Grimes在最後37.1秒上籃，逆轉以1分超前。下一回合尼克主控Jalen Brunson三分球未能命中，一陣混亂中，Thompson抄截得到球權，但他在運球推進時，疑似被DiVincenzo撞倒犯規掉球，但裁判沒有響哨。隨後Josh Hart上籃還要到犯規，活塞最終也因此吞敗。
Monty Williams賽後質問：「紐約媒體現在在哪裡？這絕對是本賽季最糟糕的判罰——犯規沒響哨，我們受夠了，球隊一直在以正確的方式做正確的事，我們給聯盟打了電話，並發送了部分相關影片，但我們已經厭倦了一次又一次地聽到同樣的話。」
「我們本來有機會贏得比賽，但那傢伙卻衝向Ausar的腿、撞倒了他，裁判沒有任何反應，這讓人感到噁心。」Williams氣憤地表示，自己厭倦了不停說判罰，但也厭倦了看球員無能為力，「 在這樣一場重要的比賽中，你不可能一頭撞向一個人的腿，然後卻沒有任何吹判。 這太荒謬了，我們真的心累。我們只是想要一場公平的比賽——我無話可說了，我們想要一場公平的比賽，這不公平。我已經受夠了。 」
而當事人Donte DiVincenzo則是辯解稱，自己是對球而非對人，「我還沒看影片回放．我們當時失誤了，球就在面前，大家都衝著球去。我尊重每個人的觀點，但在我看到影片之前，我不會對此發表看法。」
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