運動傷膝蓋再摔倒！他連爬樓梯都不行　這手術3個月後造剛那杯

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針對此手術，陳暐錚說，屬於微創手術，需在膝關節兩側各開1至2公分的傷口，從患者不需受力部位取出微量健康軟骨，接著在手術室中以特殊酵素活化並切碎，再立刻植回受傷處，而植入軟骨於術後會逐漸長成與人體軟骨相近的「類透明軟骨」，搭配刺激軟骨生成的復健輔助，病人平均術後3至4週可脫離拐杖，半年至1年回診追蹤軟骨生長狀況即可。
陳暐錚指出，輕微的軟骨受損若未妥善治療，容易演變成退化性關節炎，而早期退化性關節炎不易察覺，患者可能僅有暫時性的關節痠痛，但持續惡化後，恐導致關節四周增生及關節囊肥厚，嚴重者可能導致關節無法自由活動，影響行走能力。
對於傳統的膝軟骨骨髓刺激術(微骨折手術)及人工膝關節置換術，陳暐錚說，前者是目前最普遍治療膝軟骨的方法，手術時間短，缺點是纖維軟骨與人體自然的透明軟骨不同，使用年限較短，約可維持2至5年；後者則是治療膝關節損傷的最後選擇，但會犧牲原本可能相對正常的組織如韌帶等，也可能會影響膝關節活動力，且傷口較大。
陳暐錚提醒，避免軟骨受損，最重要的是維持正確運動方式，建議一旦膝關節有不適即應尋求醫師診斷，若決定自體軟骨修復術因，術後2周內仍應避免過度負重，並配戴護具或使用拐杖，同時進行抬腿或膝蓋彎曲、伸直訓練，第3~4周左右開始進行復健，可加快恢復能力。