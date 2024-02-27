專訪／自嘲現在是全台最紅的人　謝國樑轟：NET爭議就是政治操作

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謝國樑受訪時再度重申，他就是在維護基隆市民的財產，因為產權絕對不能夠落入到私人手中，且基隆市府最近以來的作為，全都是希望基隆市的生活品質能夠提升，有一個真的像台北等級一樣的百貨公司零售商場。
面對產權爭議，謝國樑直言，產權本來就是屬於基隆市府，但是前市長、內政部長林右昌任內，卻完全故意不去登記產權，因此現在正慢慢的把登記程序按照進度登記完，同時，也會尊重法院審理，「我們願意跟它（NET）用其他的方式，來做更多的合作跟和解，但是它（NET）不能主張說基隆市民的財產是他的。」
謝國樑也提及，整起爭議近日被不斷抹黑，民眾會看在眼裡，重新招商評選後最終目的是，就是要在各項參數裡，選出對基隆市未來發展是最有幫助的商場，到目前為止他來看，自己絕對認可當時評選作為。
不過，事發至今爭議已經從NET與基隆市府間的糾紛，演變為藍綠攻防，讓謝國樑直言，這個絕對是一個政治操作，他更自嘲，現在好像變成「全台灣最紅的的人」，不過他仍很堅定，因為這一次不一樣，他兩年前選市長時，也被綠營以一模一樣的手法抹黑。
「那俗稱叫一回生二回熟，現在碰到這個事情，我就很清楚他們為何做的這些操作」，謝國樑說，現在看很多風風雨，每個禮拜都被質疑不一樣的事情，他也以東北季風比喻，現在基隆就是遇到東北季風，等到東北季風過後，堅定走下去陽光就會出現。