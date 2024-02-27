NBA／殘陣好威！Butler等三名先發都沒打 熱火121：110勝國王
熱火再度展現深厚的板凳戰力，即使人手短缺仍打出精采好球！Bam Adebayo攻下28分，Jaime Jaquez Jr.貢獻26分，聯手率領熱火121：110擊敗國王，收下4連勝。
記者廖聿偉/綜合報導
熱火本場比賽幾乎用殘陣迎敵，包括主力球星Jimmy Butler和中鋒Thomas Bryant、前鋒Nikola Jovic都被禁賽，而Tyler Herro、Terry Rozier和Terry Rozier缺陣，Orlando Robinson背傷，Josh Richardson肩傷都高掛免戰牌。
不過熱火本場小兵立大功，Delon Wright首度上陣攻下13分，替補球員Haywood Highsmith上半場就攻下15分。
國王上半場曾拉出20：4的猛攻，取得領先，但熱火非省油的燈，上半場反轉戰局，3分逆轉。第三節Kevin Love挺身而出，單節10分，助熱火擴大差距到20分，勝負底定。
老將Kevin Love成致勝功臣，替補貢獻19分，Caleb Martin也進陣16分，彌補單場3名先發球員無法上陣的窘境。
國王Domantas Sabonis則進帳14分、14籃板和10助攻，這是他本季第21次大三元，並成為史上第10為連40場繳出雙十成績單的球員。