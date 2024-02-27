安心亞泰國大解放！露肚裝辣秀「丁字褲頭」 茵茵驚喊：妳穿什麼
38歲女星安心亞從《全民最大黨》打開知名度，近年來在戲劇、主持方面都有不錯成績。近日她到泰國度假放鬆，昨（26）日分享的美照中，除了被網友大讚超逆齡之外，還被好友茵茵發現，下半身穿著丁字褲，茵茵看到後驚呼「妳下半身給我穿什麼！？」
記者薛羽彤／綜合報導
安心亞近日到泰國遊玩，不忘與粉絲分享美照，昨日她發文寫上「這麼漂亮應該不用回去工作吧？」照片中，她將頭髮綁成兩條辮子，對著鏡頭比YA配上俏皮的表情，服裝則是細肩背心配牛仔褲。不過，她的腰間有兩條黑色造型，被茵茵識破是丁字褲頭，大喊「妳下半身給我穿什麼！？」安心亞回覆「牛仔褲啊」，配上吐舌的表情。
安心亞可愛又不失性感的打扮，網友看到後紛紛大讚，「我從昨天看到現在都覺得是大學生畢旅照片」、「不用，明明就18歲而已，回去繼續好好學習」、「怎麼感覺去了泰國變18歲了」、「漂亮到可以直接退休」、「這麼漂亮可以多放幾天吧」、「這青春氣息+俏皮笑容，是可愛大學生無誤」。
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