搶救低迷生育砸銀彈！韓企祭「生育獎勵」　生3胎發230萬獎金

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據該公司生育獎勵計畫，只要在該公司連續工作5年以上，職員生第一胎可獲得3000萬韓元，第二胎可得3000萬韓元，第三胎則有4000萬韓元，累計下來，獎金可高達1億韓元，公司還會提供幼兒用品及尿布及衣物支援等。
另外，作為克服低生育危機的方案之一，該公司也會為需要接受體外受精療程的職員提供包含超音波、注射費、藥劑費等費用在內、高達300萬韓元的資助。
裳邦爾相關人士稱，克服低生育率是韓國社會急需解決的非常重要的課題，也將會盡社會責任，傾注所有力量。
在本月初，韓國建商富榮集團（Booyoung Group）則宣布，為每名員工提供1億韓元的生育現金獎勵，是韓企當中最高的。富榮集團說，自2021年1月以來，公司已向70名生育一個或更多孩子的職員發放了總計70億韓元的獎金。
雖然韓國總統尹錫悅政府也一連推出包含稅收優惠、獎金、支持措施，並鼓勵企業推出生育獎勵計畫，來搶救低迷生育率。
不過有雇員表明，單是金錢本身無法改變員工是否生育的看法。一名育有7歲兒子的金女士表示，「我不認為光靠金錢就能讓員工生小孩。他們不希望因為用完所有的育兒假感到內疚，而且也缺了能確保靈活工作時間安排的政策。」