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搶救低迷生育砸銀彈！韓企祭「生育獎勵」　生3胎發230萬獎金

▲韓國生育率低迷，少子化問題嚴重。除了韓國政府推出政策之外，也有部分企業推出生育獎勵計畫。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國生育率低迷，少子化問題嚴重。除了韓國政府推出政策之外，也有部分企業推出生育獎勵計畫。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

韓國2023年平均每名婦女生育子女數在0.7左右，蟬聯多屆全球生育率最低的國家，少子化問題嚴重。不僅韓國政府連連推出政策搶救，韓國也有企業推出生育獎勵計劃，將會為懷孕員工提供獎金，生育三個孩子的員工可以獲得高達1億韓元（約台幣230萬元）的獎金，希望有助於提高國家的低生育率。

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綜合外媒報導，韓國內衣品牌裳邦爾（쌍방울，Ssangbangwool）近日舉行了促進生育宣言儀式，宣布該公司的生育獎勵計畫。這次活動是為了降低職場生活以及育兒並行的難度，並支援部分職員的生育和養育費。在韓國新生兒每年急劇減少的情況下，為國家生育率作出貢獻。

據該公司生育獎勵計畫，只要在該公司連續工作5年以上，職員生第一胎可獲得3000萬韓元，第二胎可得3000萬韓元，第三胎則有4000萬韓元，累計下來，獎金可高達1億韓元，公司還會提供幼兒用品及尿布及衣物支援等。

另外，作為克服低生育危機的方案之一，該公司也會為需要接受體外受精療程的職員提供包含超音波、注射費、藥劑費等費用在內、高達300萬韓元的資助。

裳邦爾相關人士稱，克服低生育率是韓國社會急需解決的非常重要的課題，也將會盡社會責任，傾注所有力量。

在本月初，韓國建商富榮集團（Booyoung Group）則宣布，為每名員工提供1億韓元的生育現金獎勵，是韓企當中最高的。富榮集團說，自2021年1月以來，公司已向70名生育一個或更多孩子的職員發放了總計70億韓元的獎金。

雖然韓國總統尹錫悅政府也一連推出包含稅收優惠、獎金、支持措施，並鼓勵企業推出生育獎勵計畫，來搶救低迷生育率。

不過有雇員表明，單是金錢本身無法改變員工是否生育的看法。一名育有7歲兒子的金女士表示，「我不認為光靠金錢就能讓員工生小孩。他們不希望因為用完所有的育兒假感到內疚，而且也缺了能確保靈活工作時間安排的政策。」

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