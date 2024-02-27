113學測落點！專家估與去年持平或加1級分　4科51級分上台大理組

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在理組科系部分，藍天予提到，電機這幾年的趨勢是大多數校系不再用國文作為篩選，熱門的「英文、數A、自然」二類組校系級分，相比112年，查閱2年間的累計人數比較後，會發現同分的人數略微提升，幾乎可以確定看英文、數A、自然的門檻通通會比112年加1級分。包括台大電機、台大資工、交大電機甲、清大電機甲估44級分，交大電機乙、清大電資學士班、清大電機乙估43級分，成大電機、成大資工估42級分，台大機械估41級分。
另外，藍天予預估理組科系門檻，從採計4科「國、英、數A、自」來看，台大最低門檻落在51級分，頂大清大、陽明交大、成大約49級分，中字輩門檻約在46級分。
社會組的法商相關科系，藍天予指出，可將採計科目分為3大類，一、只看「國、英、數A」的頂大財會相關校系，與去年相比大致持平，從3科累計人數表來看，2年間的預估分數不會相差太大。如台大財金、台大會計估42級分，政大會計、清大計財40級分，清大科管估39級分。
藍天予提到，二、「國、英、數A、社」，國英難度持平、前段的數A也是大致持平，社會科略為簡單一些，故綜合考量之下，「國、英、數A、社」的組合，可能今年的門檻會需要提升1級分，如台大國企估56級分、台大工管企管組55級分。三、採「國、英、數B、社」，國英持平、社會科略簡單、但數B略難，綜合考量，門檻也是持平，估台大法律58級分、政大法律55級分。
藍天予表示，醫牙相關校系今年最受注目的焦點是新增的陽明交大中醫系，由於該系是純中醫系，不像長庚中醫與中國中醫甲 可以修西醫的課程，因此預計它的成績會落在和中國中醫乙差不多門檻，又考慮到陽明交大中醫是國立大學校系，成績預估略高於中國中醫乙。
藍天予預估，從採計「國、英、數A、自」來看，自費醫牙中門檻為56級分；非國防醫學院的公費醫門檻為55級分。台大醫學、台大牙醫系、陽明交大醫學醫師組59級分；北醫大醫學系、成大醫學系、長庚醫學系58級分；北醫大牙醫系、高醫大牙醫系、陽明交大中醫系57級分；中國中醫乙56級分。須注意北醫、長庚較去年門檻都有提升。
藍天予建議考生、家長至少查看3年的通過成績，因為去年是分科測驗第2年，大家以為會和第1年一樣有分數紅利，很多考生放棄學測的志願選填，直接投入分科準備，導致因為報名人數減少，而有些校系的通過門檻降低，今年回歸正常年，又遇到非應屆生人數增加情形，勢必導致去年分數門檻突然下跌的校系，今年有機會回升。
何謂進攻科系？藍天予認為，任何校系的眾多篩選科目，其中一個篩選略輸1級分，那就是比較有風險的校系，考生不可能不承擔風險，因為完全沒有風險的選擇，就代表考生分數高出校系太多，他建議在6個志願中，仍可安排1、2個純粹喜歡的校系，且不考慮級分門檻去選填，也許能收獲意外的好結果。