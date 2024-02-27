林右昌阻標售土地　中市地政局長：40幾年未見中央對地方有意見

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台中市長盧秀燕上午被媒體追問此事時，不願正面回答，稍後由地政局長吳存金、都發局長李正偉共同受訪。吳存金一開始就澄清三點，一是這次標售土地完全避開社會住宅用地，沒有部長所說「有社會住宅用地」的情事。
二是市府公開標售土地皆依法定程序，她強調「大家一定知道借錢要還本，以符合財政紀律健全」，13、14期公共設施完竣後，市府均依全國法定程序辦理公開標售，標售後償還地政局向銀行的借款。
三是如果標售過程有盈餘，「這是市民資產，一定會挹注市庫做公共建設」。至於少數人堅持賤賣土地，市府不可能滿足少數建商利益，這些地價都經過地價評議委員會和重劃委員會等地方公正人士、學者專家、估價師評定，政府一定要堅持守護市民權益。
吳存金說，13期大慶市地重劃及第14期美和庄市地重劃，早在2009、2010年就已公告，現已經歷13年，「地方議會也一直希望我們能夠公開標售」。她從事公務生涯42年以來，都沒遇過中央對地方重劃標售有意見的情形，很感謝部長提醒關心，讓市府得以再度檢視，但都沒出現部長疑慮的部分。
至於台中市社宅進度，都發局長李正偉表示，已完工和施工中超過6千戶，依中央所訂目標，台中市須達到1萬4千戶，若平均分擔，中央7千戶、地方7千戶。在市長盧秀燕規劃下，台中社宅包括完工、施工中及未來將興建的戶數將達到1萬戶，不僅可達中央訂定的全市目標1萬4,000戶，目前興辦進度已超前。