致癌蘇丹紅流向全台！雲林食品廠涉「變造SGS報告」 2員工遭聲押
含有致癌物質「蘇丹紅」的辣椒粉近期流向全台，包含蝦味先、菜䔕餅以及許多食品業者都受到波及，雲林縣濟生食品分公司被查獲違法進口蘇丹紅辣椒粉，雲林縣檢方成立專案小組後，昨（26）日發動搜索，帶回該公司陳姓負責人、廠長、經理及研發部主管員工共9人偵訊，檢方今（27）日將郭姓研發處長及1名員工，依食品安全衛生管理法、變造私文書等罪向法院聲請羈押禁見，其餘陳姓負責等人，諭令2萬元至150萬元不等交保。
記者孫唯容／綜合報導
根據檢方調查，為爭取產品能在國內大型超商上架，濟生食品公司人員將紅辣椒粉原料寄送台灣檢驗科技公司（SGS）的食品實驗室進行檢測，原料檢測出含有蘇丹色素3號，由於蘇丹色素3號屬國際癌症研究機構(IARC)致癌性分類第3類物質，非屬「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」中核准的食品添加物，即必須零檢出。
不過，斗六廠的研發處接獲這項檢測報告後，卻為了能順利將所生產的4合1調味粉能出貨給全聯公司，竟涉變造SGS公司檢測報告，藉此取信、出貨給全聯公司，最終將商品販售予消費者。
昨天檢調通知陳姓負責人（50歲）、陳姓經理（22歲）、斗六廠研發處郭姓處長（42歲）、郭姓研發人員（女，47歲）等共9名員工與主管到案說明，經過檢方漏夜偵訊認為研發處長等2人，涉及食品安全衛生管理法、變造私文書等罪，今天以犯罪嫌疑重大且有勾串、滅證之虞，向雲林地方法院聲請羈押禁見；陳姓負責人、陳姓經理與其他3名員工，分別被以150萬元至2萬元不等金額交保。
目前雲林縣衛生局除要求相關產下架，檢方並查扣相關產品和原料，並將持續清查含有蘇丹紅胡椒粉及原料的去向，以遏止相關產品流入市面，危害人體健康。