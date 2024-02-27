電價擬漲！工商界理解 吳東亮：盼政府花心思解決對各行業的衝擊
4月電價擬漲，有關民生物價、台電虧損等爭議甚囂塵上。工商協進會理事長吳東亮今（27）日出席「113年中華民國工商團體春節聯誼」，會前受訪針對電價調漲表示，國際情勢所逼，工商界可理解電價要反映成本，若調漲，那也是不得已，但盼政府能在對行業衝擊方面花點心思。
記者鄭妤安／台北報導
3月電價審議委員會在即，將討論4月電價調整，漲勢消息也隨著時程不斷逼近愈趨明朗。據了解，高壓及特高壓產業用電大戶將在新一波電價調整中，承擔最多漲幅，預期調幅超過1成，代表產業即半導體製造業。而各界最為關心的民生電價也將是此次電價調漲瞄準的第2類群體，千萬戶民生用電擬不分級距全面調漲，超過20年電價只降不漲的330度以下民生用戶，這次恐怕漲定了。
若是餐飲、百貨、電影院、健身房、外燴團膳等產業也調漲電價，一方面恐對業者生存帶來衝擊，另一方面電價成本恐轉嫁至消費價格上，民眾等同在此次電價調漲新制承受雙重壓力，這樣的憂慮使得電價擬漲消息一出，立即引發民怨炸鍋。
對此，工商界大佬吳東亮稍早針對電價擬漲發表看法，他指出這幾年因為國際情勢的關係，工商業近兩次電價調整各漲15%、17%，電價要反映成本，若今年還是要調漲，那也是不得已，「工商界是可以理解的」，他表示，不方便講漲多少是可以負擔的範圍，但電價調漲對每個行業帶來的衝擊不太一樣，盼政府能對此花點心思。