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專訪／斷言林右昌逃不了NET弊案！謝國樑談被抹黑「本週開告」

▲基隆市長謝國樑表示，這週就會遞狀告林右昌抹黑吸毒。（圖／記者嚴俊強攝，2024.02.27）
▲基隆市長謝國樑表示，這週就會遞狀告林右昌抹黑吸毒。（圖／記者嚴俊強攝，2024.02.27）

記者林怡昕／台北報導

基隆東岸商場爭議從前朝燒到現任市府，基隆市長謝國樑今（27）日接受《NOWnews今日新聞》專訪時直言，必須要追究前市長、內政部長林右昌的責任，東岸商場明明是原本是OT案，現在卻是用ROT方式辦理，還以OT方式跟廠商收費，這將可能成為未來檢調調查方向；對於林右昌抹黑「吸毒」一說，謝也說，這個禮拜就會完成遞狀，因為這牽扯到最基本的人格。 

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基隆東岸商場在2016年時和大日集團簽署《基隆市東岸立體停車場營運移轉契約書》（OT合約），當時大日作為二房東再出租1、2樓層給NET，之後NET也取得市府同意，增建2至4樓商場，怎料，就在基隆市府改朝換代之後，大日並未成功續約，2至4樓產權歸誰成本次爭議關鍵。

謝國樑今天受訪時再次主張，在OT合約裡，清楚載明時間到就要無償移轉給基隆市政府，也有提到假如有任何原因合約沒有續約，雙方義務關係也會終止，更質疑「如果這是你（NET）的產權，那你又何必來投標」、「是不是當年林右昌跟NET有什麼默契，讓NET現在覺得委屈？」 

謝國樑直言，這點一定要追究林右昌責任，「林右昌肯定是有OT弊案的責任」，明明是OT案，但是卻用ROT的方式辦理，還用OT的方式跟廠商收費，這可能就是未來檢調應該要去調查的方向，「我真的認為他的OT弊案未來一定會被檢討，難怪他現在想要用更多的攻擊和更新論述」。

不僅如此，日前林右昌受訪時，更脫口「有民眾看到，都覺得說謝國樑市長是不是瘋了，是喝醉酒了？還是喝藥拉K？」這也讓謝國樑一度喊告，謝今天也直言，這禮拜就會完成遞狀，因為這個是牽扯到最基本的人格，且嚴重影響家人感受。

事發至今，該爭議從NET與基隆市府間的糾紛，逐漸演變成藍綠攻防，更有基隆人已醞釀罷免謝國樑，謝國樑也正面回擊，「我是毫不畏懼，不但毫不畏懼，而且我會認為說，我會堅定的把事情做好」，所有的政敵也好，或者是不同政營也好，這就是一種所謂的政治攻擊手段。

謝國樑也感嘆，這兩三個禮拜為了要應付這件爭議，少做了一些市政工作，好在過去14個月裡累積了很多基底，還能邊處理爭議，邊推動市政工作，「或許我認為有很多人是想透過這些干擾，不要讓我好好推動我的市政工作」，不過自己的基本核心價值，就是市政不能停下來，強調想做出更多政治動作的人，他們的算盤不會得逞。

▲基隆NET大事記。（圖／NOWnews社群中心製作）
▲基隆NET大事記。（圖／NOWnews社群中心製作）

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