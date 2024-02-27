專訪／斷言林右昌逃不了NET弊案！謝國樑談被抹黑「本週開告」

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謝國樑今天受訪時再次主張，在OT合約裡，清楚載明時間到就要無償移轉給基隆市政府，也有提到假如有任何原因合約沒有續約，雙方義務關係也會終止，更質疑「如果這是你（NET）的產權，那你又何必來投標」、「是不是當年林右昌跟NET有什麼默契，讓NET現在覺得委屈？」
謝國樑直言，這點一定要追究林右昌責任，「林右昌肯定是有OT弊案的責任」，明明是OT案，但是卻用ROT的方式辦理，還用OT的方式跟廠商收費，這可能就是未來檢調應該要去調查的方向，「我真的認為他的OT弊案未來一定會被檢討，難怪他現在想要用更多的攻擊和更新論述」。
不僅如此，日前林右昌受訪時，更脫口「有民眾看到，都覺得說謝國樑市長是不是瘋了，是喝醉酒了？還是喝藥拉K？」這也讓謝國樑一度喊告，謝今天也直言，這禮拜就會完成遞狀，因為這個是牽扯到最基本的人格，且嚴重影響家人感受。
事發至今，該爭議從NET與基隆市府間的糾紛，逐漸演變成藍綠攻防，更有基隆人已醞釀罷免謝國樑，謝國樑也正面回擊，「我是毫不畏懼，不但毫不畏懼，而且我會認為說，我會堅定的把事情做好」，所有的政敵也好，或者是不同政營也好，這就是一種所謂的政治攻擊手段。
謝國樑也感嘆，這兩三個禮拜為了要應付這件爭議，少做了一些市政工作，好在過去14個月裡累積了很多基底，還能邊處理爭議，邊推動市政工作，「或許我認為有很多人是想透過這些干擾，不要讓我好好推動我的市政工作」，不過自己的基本核心價值，就是市政不能停下來，強調想做出更多政治動作的人，他們的算盤不會得逞。